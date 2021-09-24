https://ru.sputnik.md/20210924/moldova-covid-19-45029453.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

2021-09-24T18:33+0300

2021-09-24T18:33+0300

2021-09-24T18:40+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1194 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.Отмечено 18 случаев импорта инфекции: четыре - из Болгарии, по два - из Италии, Франции, Румынии, России, Турции, а также по одному из Германии, Египта, Нидерландов и Португалии. Общее число случаев заражения в стране достигло 287 730.У медработников выявлено 20 случаев коронавируса: два – у врачей, 13 – у медсестер и пять — у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8800 тестов.В то же время за сутки выздоровели 1012 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 271 652.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 16 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6665.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

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https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика