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https://ru.sputnik.md/20210924/moldovu-edet-federalnyy-prezident-germany-45018577.html
В Молдову едет федеральный президент Германии
В Молдову едет федеральный президент Германии
В Молдову едет федеральный президент Германии
2021-09-24T16:30+0300
2021-09-24T16:30+0300
политика
в молдове
молдова
германия
франк-вальтер штайнмайер
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с официальным визитом в Молдову с 29 по 30 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте главы немецкого государства. В Кишиневе немецкого лидера торжественно встретит президент Молдовы Майя Санду.Помимо проведения переговоров с президентом, премьер-министром и представителями парламента, Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками. Он также посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе. "Поездка федерального президента свидетельствует о поддержке курса реформ, проводимого президентом Санду и премьер-министром Гаврилицей", - говорится в сообщении на сайте. Федерального президента будет сопровождать высокопоставленная бизнес-делегация. Более подробная информация о маршруте будет опубликована позже.
https://ru.sputnik.md/20210901/orban-grosu-vizit-bukharest-44399398.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, германия, франк-вальтер штайнмайер

В Молдову едет федеральный президент Германии

16:30 24.09.2021
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© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкFrank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдову посетит еще один лидер европейского государства.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с официальным визитом в Молдову с 29 по 30 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте главы немецкого государства.
В Кишиневе немецкого лидера торжественно встретит президент Молдовы Майя Санду.
Помимо проведения переговоров с президентом, премьер-министром и представителями парламента, Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.
Он также посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.
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"Поездка федерального президента свидетельствует о поддержке курса реформ, проводимого президентом Санду и премьер-министром Гаврилицей", - говорится в сообщении на сайте.
Федерального президента будет сопровождать высокопоставленная бизнес-делегация. Более подробная информация о маршруте будет опубликована позже.
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