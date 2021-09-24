https://ru.sputnik.md/20210924/novaya-sovremennaya-filarmoniya-45009239.html

Министр культуры: в Кишиневе построят новую современную филармонию с нуля

Министр культуры: в Кишиневе построят новую современную филармонию с нуля

Министр культуры: в Кишиневе построят новую современную филармонию с нуля

2021-09-24T11:33+0300

2021-09-24T11:33+0300

2021-09-24T11:48+0300

культура

в молдове

молдова

светлана бивол

министерство культуры

национальная филармония

серджиу продан

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Новая современная филармония будет построена на месте старого здания, заявил министр культуры Сержиу Продан в пятницу на пресс-конференции по случаю годовщины пожара, уничтожившего здание Национальной филармонии.Как отметил Продан, после пожара было проведено два исследования на месте происшествия и подготовлено два отчета.Продан посетовал, что за год власти практически ничего не сделали, за исключением экспертизы и объявления сбора денег."За прошедший год были предприняты некоторые шаги, поначалу очень быстро и с энтузиазмом, но потом все сошло на нет. В то же время мы направляли различные запросы и просьбы к властям, но в определенный момент все остановилось. Сейчас мы уверены, что все сдвинется", – подчеркнула директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Светлана Бивол.Как рассказал министр, в ближайшее время власти планируют объявить общественные обсуждения и конкурс на лучший проект новой филармонии, но с сохранением архитектурных элементов, отсылающих к историческому зданию.Сколько собрано денег и восстановление утерянногоПо словам Бивол, за год было собрано порядка 4,5 миллиона леев, что очень мало для постройки нового здания, но достаточно для следующих шагов – конкурса и подготовки проекта.В то же время на протяжении года артисты филармонии получили множество инструментов, аксессуаров и других полезных вещей, которые частично восполнят утерянное после пожара. Наибольшую помощь оказали коллеги из Румынии, России, Голландии, Польши и других стран.Бивол отметила, что наиболее ценные инструменты – контрабас, а также фортепиано "Петроф" (находящееся сейчас на сцене Дворца Республики), которое является самым дорогим и качественным пианино в стране.Руководство филармонии сотрудничает с Союзом композиторов Молдовы и Румынии, чтобы восстановить что возможно. По данным Бивол, дети великих молдавских композиторов Златы Ткач и Василия Загорского готовы помочь восстановить часть утерянного."Восстановили пианино марки "Блютнер" из малого зала. Это сделал наш мастер Юрий Дудник. Он приложил много усилий и труда для починки механизмов пианино. Затем Александр Палей, наш земляк и прославленный пианист в США и Франции, сыграл на этом инструменте на фестивале в Кагуле. Это победа, мы спасли частичку той филармонии", – поделилась Бивол.Пожар в филармонииПожар в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича стал самым масштабным в Молдове в 2020 году. Легендарная концертная площадка и сцена филармонии знала таких корифеев музыкального искусства, как Шаляпин, Рихтер, Шостакович, Ростропович. Списка имен знаменитых артистов хватит на энциклопедию. Трагедия случилась, когда филармония начала свой юбилейный, 80-й сезон.Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитура. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров. Здание не подлежит реконструкции.Три коллектива филармонии разместились во Дворце Республики (бывший "Зал Дружбы"). Это симфонический и фольклорный оркестр, а также хоровая капелла "Дойна". Ансамбль "Кончертино" репетирует в здании Управления культуры муниципия Кишинев.

https://ru.sputnik.md/20200924/kishinevskaya-filarmoniya-uyutnaya-i-znamenitaya-31792158.html

https://ru.sputnik.md/20210522/Esche-odno-fortepiano-peredano-Natsionalnoy-filarmonii-kto-ego-podaril-34838812.html

https://ru.sputnik.md/20210924/moldova---god-bez-natsionalnoy-filarmonii-chto-izmenilos-44999220.html

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в молдове, молдова, светлана бивол, министерство культуры, национальная филармония, серджиу продан