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Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
2021-09-24T20:14+0300
2021-09-24T20:14+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе внесут изменения в работу торговых центров и супермаркетов. Администрации обоих видов торговых предприятий необходимо обеспечить раздельный вход посетителей, а также лимитировать их число с тем, чтобы на человека приходилось четыре квадратных метра площади (исключения - члены одной семьи), доступ разрешен только в масках (исключение для детей младше 12 лет). Также обязательно наличие на входе в магазин дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами. А также везде требуется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, в случае появления симптомов острой респираторной инфекции их нужно не допускать к работе и соповестить семейного врача. Однако есть и специфические требования.Супермаркеты: Торговые центры: Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
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в молдове, кишинев, молдова

Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе

20:14 24.09.2021
448
© Sputnik / Miroslav RotariСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе внесут изменения в работу торговых центров и супермаркетов.
Администрации обоих видов торговых предприятий необходимо обеспечить раздельный вход посетителей, а также лимитировать их число с тем, чтобы на человека приходилось четыре квадратных метра площади (исключения - члены одной семьи), доступ разрешен только в масках (исключение для детей младше 12 лет).
Также обязательно наличие на входе в магазин дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами.
А также везде требуется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, в случае появления симптомов острой респираторной инфекции их нужно не допускать к работе и соповестить семейного врача. Однако есть и специфические требования.

Супермаркеты:

установление на входе дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами;
создание максимального количества касс, особенно в часы пик, во избежание скопления людей.
установка защитных экранов из оргстекла/стекла на кассах.
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Торговые центры:

мониторинг обработки рук дезинфектантом каждым посетителем на входе, а также установка средств у лифтов, в санузлах и на каждом этаже;
размещение на входе в ТЦ информации о количестве посетителей, которые могут одновременно находиться внутри;
контроль количества людей, одновременно находящихся в помещении посредством электронной системы подсчета людей на входе и выходе или посредством наблюдения сотрудниками охраны;
размещение предупреждений об ограничении количества людей, которые могут одновременно находиться в местах общего пользования в ТЦ ( туалет, лифт и т.д.),
максимальное открытие всех путей доступа во избежание создания скопления на входе и выходе;
Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
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