https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-dlya-torgovykh-tsentrov-supermarketov-kishineve-45028239.html

Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе

Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе

Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе

2021-09-24T20:14+0300

2021-09-24T20:14+0300

2021-09-24T20:14+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе внесут изменения в работу торговых центров и супермаркетов. Администрации обоих видов торговых предприятий необходимо обеспечить раздельный вход посетителей, а также лимитировать их число с тем, чтобы на человека приходилось четыре квадратных метра площади (исключения - члены одной семьи), доступ разрешен только в масках (исключение для детей младше 12 лет). Также обязательно наличие на входе в магазин дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами. А также везде требуется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, в случае появления симптомов острой респираторной инфекции их нужно не допускать к работе и соповестить семейного врача. Однако есть и специфические требования.Супермаркеты: Торговые центры: Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.

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https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html

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