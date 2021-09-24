https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-dlya-torgovykh-tsentrov-supermarketov-kishineve-45028239.html
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
2021-09-24T20:14+0300
2021-09-24T20:14+0300
2021-09-24T20:14+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2433/46/24334626_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c1f08a355dacffadba79ec9d2611a0a2.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе внесут изменения в работу торговых центров и супермаркетов. Администрации обоих видов торговых предприятий необходимо обеспечить раздельный вход посетителей, а также лимитировать их число с тем, чтобы на человека приходилось четыре квадратных метра площади (исключения - члены одной семьи), доступ разрешен только в масках (исключение для детей младше 12 лет). Также обязательно наличие на входе в магазин дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами. А также везде требуется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, в случае появления симптомов острой респираторной инфекции их нужно не допускать к работе и соповестить семейного врача. Однако есть и специфические требования.Супермаркеты: Торговые центры: Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html
https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2433/46/24334626_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_103f66dc5070fd46cc1bf1eb47ec651a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова
Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе внесут изменения в работу торговых центров и супермаркетов.
Администрации обоих видов торговых предприятий необходимо обеспечить раздельный вход посетителей, а также лимитировать их число с тем, чтобы на человека приходилось четыре квадратных метра площади (исключения - члены одной семьи), доступ разрешен только в масках (исключение для детей младше 12 лет).
Также обязательно наличие на входе в магазин дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами.
А также везде требуется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников, в случае появления симптомов острой респираторной инфекции их нужно не допускать к работе и соповестить семейного врача. Однако есть и специфические требования.
Супермаркеты:
установление на входе дезинфектантов и обеспечение всего персонала защитными средствами;
создание максимального количества касс, особенно в часы пик, во избежание скопления людей.
установка защитных экранов из оргстекла/стекла на кассах.
Торговые центры:
мониторинг обработки рук дезинфектантом каждым посетителем на входе, а также установка средств у лифтов, в санузлах и на каждом этаже;
размещение на входе в ТЦ информации о количестве посетителей, которые могут одновременно находиться внутри;
контроль количества людей, одновременно находящихся в помещении посредством электронной системы подсчета людей на входе и выходе или посредством наблюдения сотрудниками охраны;
размещение предупреждений об ограничении количества людей, которые могут одновременно находиться в местах общего пользования в ТЦ ( туалет, лифт и т.д.),
максимальное открытие всех путей доступа во избежание создания скопления на входе и выходе;
Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.