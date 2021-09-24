https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html

Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения

Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения

Новые ограничения в Кишиневе: как будут пускать в медучреждения

2021-09-24T17:08+0300

2021-09-24T17:08+0300

2021-09-24T17:08+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе будут внесены изменения в работу некоторых заведений. В частности, речь идет о медико-санитарных учреждениях, в том числе реабилитационных, восстановительных центрах и заведениях с бальнеотерапией. Кроме того, руководство должно продолжать мотивировать персонал пройти иммунизацию против коронавируса, а также обеспечить соблюдение всех профилактических и защитных мер. Как отмечено в решении, необходимо обеспечить ежедневный регулярный осмотр пациентов, а также всего персонала в начале рабочего дня. Помимо этого, все сотрудники должны быть обеспечены защитными средствами.

https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова