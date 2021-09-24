https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html
Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
Новые ограничения в Кишиневе: как будут пускать в медучреждения
2021-09-24T17:08+0300
2021-09-24T17:08+0300
2021-09-24T17:08+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе будут внесены изменения в работу некоторых заведений. В частности, речь идет о медико-санитарных учреждениях, в том числе реабилитационных, восстановительных центрах и заведениях с бальнеотерапией. Кроме того, руководство должно продолжать мотивировать персонал пройти иммунизацию против коронавируса, а также обеспечить соблюдение всех профилактических и защитных мер. Как отмечено в решении, необходимо обеспечить ежедневный регулярный осмотр пациентов, а также всего персонала в начале рабочего дня. Помимо этого, все сотрудники должны быть обеспечены защитными средствами.
https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
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в молдове, кишинев, молдова
Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждения действует ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе будут внесены изменения в работу некоторых заведений.
В частности, речь идет о медико-санитарных учреждениях, в том числе реабилитационных, восстановительных центрах и заведениях с бальнеотерапией.
Согласно решению комиссии, руководителям таких учреждений нужно установить контроль за посещением заведений, то есть частично ограничить доступ посетителям и сопровождающим пациентов.
Кроме того, руководство должно продолжать мотивировать персонал пройти иммунизацию против коронавируса, а также обеспечить соблюдение всех профилактических и защитных мер.
Как отмечено в решении, необходимо обеспечить ежедневный регулярный осмотр пациентов, а также всего персонала в начале рабочего дня.
Помимо этого, все сотрудники должны быть обеспечены защитными средствами.