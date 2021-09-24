Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html
Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
Новые ограничения в Кишиневе: как будут пускать в медучреждения
2021-09-24T17:08+0300
2021-09-24T17:08+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391400_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_df54453d66195118fafa19b165c17b92.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе будут внесены изменения в работу некоторых заведений. В частности, речь идет о медико-санитарных учреждениях, в том числе реабилитационных, восстановительных центрах и заведениях с бальнеотерапией. Кроме того, руководство должно продолжать мотивировать персонал пройти иммунизацию против коронавируса, а также обеспечить соблюдение всех профилактических и защитных мер. Как отмечено в решении, необходимо обеспечить ежедневный регулярный осмотр пациентов, а также всего персонала в начале рабочего дня. Помимо этого, все сотрудники должны быть обеспечены защитными средствами.
https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391400_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0eb86eae0ca3d950b9a726ccbb54d65c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова

Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения

17:08 24.09.2021
325
© Photo : Miroslav RotariMedic
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждения действует ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. После заседания территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья в Кишиневе будут внесены изменения в работу некоторых заведений.
В частности, речь идет о медико-санитарных учреждениях, в том числе реабилитационных, восстановительных центрах и заведениях с бальнеотерапией.
Согласно решению комиссии, руководителям таких учреждений нужно установить контроль за посещением заведений, то есть частично ограничить доступ посетителям и сопровождающим пациентов.
Кроме того, руководство должно продолжать мотивировать персонал пройти иммунизацию против коронавируса, а также обеспечить соблюдение всех профилактических и защитных мер.
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Коронавирус
Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"
16:47
387
3
Как отмечено в решении, необходимо обеспечить ежедневный регулярный осмотр пациентов, а также всего персонала в начале рабочего дня.
Помимо этого, все сотрудники должны быть обеспечены защитными средствами.
Военные и сотрудники правоохранительных органов патрулируют остановки - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
Коронавирус
Ограничений будет больше: правительство уточняет решение НЧКОЗ
22 сентября, 20:32
822
010011
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
19:04"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
18:50Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
18:33Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:28Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
18:09Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
18:05Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
17:47Вход только в маске: как будут работать рынки
17:22Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила
17:08Решение столичной комиссии: ограничен доступ в медучреждения
16:47Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"
16:30В Молдову едет федеральный президент Германии
16:03Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела
15:40Эксперт объяснил, как новые антироссийские санкции могут сыграть против США
15:13КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
14:45В Египте одобрили российскую вакцину "Спутник Лайт"
14:22Уточнение МИДЕИ: граждане Молдовы могут посещать ЕС для "существенных поездок"
13:54"Газпром" ответил на обвинения в недопоставках газа на рынок Европы
13:25Подробности ЧП на Эльбрусе: уголовное дело и госпитализация выживших
12:58Гаврилица: идут переговоры с "Газпромом" о контракте на прежних условиях