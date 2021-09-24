Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210924/o-glavnykh-problemakh-moldavskikh-silovikov-45030676.html
О главных проблемах молдавских силовиков
О главных проблемах молдавских силовиков
О главных проблемах молдавских силовиков
2021-09-24T20:32+0300
2021-09-24T20:32+0300
радио
в молдове
профсоюзы
реформа
полиция
пенсия
силовики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45033389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_65c19b666f98e534f7a5ff0acc8ef47a.jpg
Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?Профсоюз силовиков Молдовы – как это работает.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45033389_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_2d071ec8ca57b2347498b7e43759fa1c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, профсоюзы, реформа, полиция, пенсия, силовики, видео

О главных проблемах молдавских силовиков

20:32 24.09.2021
221
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Гость программы - Mихай Лашку: доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.
Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?
Профсоюз силовиков Молдовы – как это работает.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева
22:15Денис Виеру принес Молдове победу в Гран-при по дзюдо в Загребе
22:00В спортзал - по новым правилам: что решила комиссия Кишинева
21:48В Раду Украины поступило 11 проектов по отмене закона "об олигархах"
21:35Ограничивая русский язык, вредим экономике: мнение экспертов
21:20Международная организация по миграции окажет поддержку Молдове
20:50Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
20:32О главных проблемах молдавских силовиков
20:14Новые ограничения для торговых центров и супермаркетов в Кишиневе
20:00Атака попугая: Ангела Меркель подверглась нападению в птичьем зоопарке
19:48В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией
19:20В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
19:04"Ускорим процесс": в Комрате появился современный прививочный пункт
18:50Более 32 тысяч доз вакцины Pfizer доставлены в Кишинев
18:33Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:28Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
18:09Гражданскую авиацию Молдовы проверили на безопасность
18:05Гинцбург раскрыл причину долгого признания "Спутника V" в Европе
17:47Вход только в маске: как будут работать рынки
17:22Не более четырех гостей за столом - в кафе и ресторанах действуют новые правила