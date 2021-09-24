https://ru.sputnik.md/20210924/o-glavnykh-problemakh-moldavskikh-silovikov-45030676.html
О главных проблемах молдавских силовиков
О главных проблемах молдавских силовиков
О главных проблемах молдавских силовиков
2021-09-24T20:32+0300
2021-09-24T20:32+0300
2021-09-24T20:32+0300
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силовики
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Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?Профсоюз силовиков Молдовы – как это работает.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
в молдове, профсоюзы, реформа, полиция, пенсия, силовики, видео
О главных проблемах молдавских силовиков
Гость программы - Mихай Лашку: доктор права, председатель Федерации профсоюзов Молдовы SINDLEX.
Нужны ли реформы молдавским силовым ведомствам и какие именно? Как вернуть престиж профессии полицейского? Почему не все студенты Полицейской академии доучиваются до конца? Есть ли романтика в работе полицейского? Что будет с возрастом выхода на пенсию и чем занимаются профсоюзы молдавских силовых ведомств?
Профсоюз силовиков Молдовы – как это работает.