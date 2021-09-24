https://ru.sputnik.md/20210924/opros-putin-doverie-bolee-64-rossiyan-45021086.html

Опрос: Путину доверяют более 64% россиян

Опрос: Путину доверяют более 64% россиян

Опрос: Путину доверяют более 64% россиян

2021-09-24T23:45+0300

2021-09-24T23:45+0300

2021-09-24T23:45+0300

россия

опрос

владимир путин

доверие населения

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации одобряют 59,9% россиян, доверяют ему чуть больше 64%, передает РИА Новости. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.По данным центра, 64,1% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,7% опрошенных. Кроме того, 59,9% респондентов отметили, что одобряют его деятельность на президентском посту, а 29,5% – не одобряют.Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-19 сентября 2021 года, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Она построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ru.sputnik.md/20210917/vyplaty-blokadniki-leningrad-44837400.html

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опрос, владимир путин, доверие населения