https://ru.sputnik.md/20210924/pinzari-damir-cozhokaru-otpravyatsya-pod-sud-predstavleny-detali-dela-45019163.html

Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела

Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела

Пынзарь, Дамир и Кожокару отправятся под суд: представлены детали дела

2021-09-24T16:03+0300

2021-09-24T16:03+0300

2021-09-24T16:15+0300

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Фигуранты дела "Пятого управления" МВД пойдут под суд, об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару. По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.Как отметили в прокуратуре, в деле идет речь о нарушениях в 2017 году, когда тогдашний глава ГИП Пынзарь и глава Пятого управления Кожокару незаконно устроили на работу Дамира в отдел №1 "К" управления № 5 в Национальном инспекторате расследований. Благодаря этому, как утверждает следствие, Дамир, у которого не было доступа к гостайне, получил доступ к засекреченным документам.Как выяснили прокуроры, Пынзарь и Кожокару издали секретный приказ об организации и функционировании отдела №1 "К", согласно которому этот отдел получил право проверять журналистов и сотрудников дипломатических представительств, а также утверждать кандидатов в судьи.Прокуроры установили, что фигуранты дела несколько раз выдавали различные награды и премии Дамиру, чтобы создать видимость его работы в управлении. Помимо этого, ему в управлении вручили документы на другое имя. По данным следствия, он использовал полученные удостоверение личности и паспорт в личных целях."Все эти действия были совершены из-за лояльности к лицам, которые, как уже известно, контролировали все силовые институты государства в течение нескольких лет, вплоть до июня 2019 года. Это причинило не только материальный ущерб. Полицию использовали для сокрытия некоторых преступлений и предоставления преимуществ некоторым лицам из окружения преступной „группировки Плахотнюка“", — отметили в прокуратуре.Фигурантам дела грозит от двух до 12 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности.

https://ru.sputnik.md/20210921/dorin-damir-ostanetsya-pod-arestom---sud-otklonil-trebovaniya-zaschity-44929557.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура