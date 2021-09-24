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Подробности ЧП на Эльбрусе: уголовное дело и госпитализация выживших
Подробности ЧП на Эльбрусе: уголовное дело и госпитализация выживших
В результате трагедии пять человек скончались. 24.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-24T13:25+0300
2021-09-24T15:05+0300
россия
смерть
трагедия
альпинисты
эльбрус
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. По факту гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба Следственного комитета России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении СК.Из 18 спасенных альпинистов 14 госпитализированы, передает РИА Новости. Как сообщалось ранее, двое пострадавших находятся в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. У многих выживших сильные обморожения и травмы.Состояние большинства госпитализированных альпинистов оценивается как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает, сообщил главврач Республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков."В относительно удовлетворительном состоянии большая часть пациентов, есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает", - заявил главврач в эфире телеканала "Россия 24"."Часть пациентов будут выписаны буквально в ближайшие дни, я надеюсь. Пациент, который находится в реанимационном отделении, имеет переломы нижней конечности слева и задержится у нас на несколько недель", - добавил он.Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС, компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Эльбрусских спасателей представят к госнаградам за вызволение с высоты 5400 метров попавших в буран альпинистов.Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти регионах – Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в региональном СК."Большинство из них женщины", — добавил собеседник агентства.Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Отмечается, что для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
https://ru.sputnik.md/20210909/gori-gruzii-tela-dva-alpinista-44608260.html
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смерть, трагедия, альпинисты, эльбрус

Подробности ЧП на Эльбрусе: уголовное дело и госпитализация выживших

13:25 24.09.2021 (обновлено: 15:05 24.09.2021)
239
© Photo : Facebook / Мчс КбрТрагедия на Эльбрусе
Трагедия на Эльбрусе - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Photo : Facebook / Мчс Кбр
В результате трагедии пять человек скончались.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. По факту гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении СК.
Из 18 спасенных альпинистов 14 госпитализированы, передает РИА Новости. Как сообщалось ранее, двое пострадавших находятся в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике, всего сюда доставлены 11 человек. У многих выживших сильные обморожения и травмы.
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Состояние большинства госпитализированных альпинистов оценивается как удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает, сообщил главврач Республиканской клинической больницы в Нальчике Мурат Муков.
© Photo : Facebook / Мчс КбрТрагедия на Эльбрусе
Трагедия на Эльбрусе - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Трагедия на Эльбрусе
© Photo : Facebook / Мчс Кбр
"В относительно удовлетворительном состоянии большая часть пациентов, есть пациенты, которые пребывают в состоянии средней степени тяжести. Я думаю, их здоровью ничего не угрожает", - заявил главврач в эфире телеканала "Россия 24".

"Часть пациентов будут выписаны буквально в ближайшие дни, я надеюсь. Пациент, который находится в реанимационном отделении, имеет переломы нижней конечности слева и задержится у нас на несколько недель", - добавил он.
Вечером в четверг на высоте 5400 метров на Эльбрусе группа альпинистов попросила о помощи из-за ухудшения погодных условий. По данным МЧС, компания состояла из 19 человек, в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них.
Эльбрусских спасателей представят к госнаградам за вызволение с высоты 5400 метров попавших в буран альпинистов.
Погибшие во время восхождения на Эльбрус проживали в пяти регионах – Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти, сообщили РИА Новости в региональном СК.
"Большинство из них женщины", — добавил собеседник агентства.
Спасатели работали при плохой видимости, порывах ветра 40-70 метров в секунду, сильных осадках и температуре до минус 20 градусов. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Отмечается, что для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
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