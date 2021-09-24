https://ru.sputnik.md/20210924/pogodnye-rekordy-moldovy-24-sentyabrya-45002083.html

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

2021-09-24T00:01+0300

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погода

рекорды

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Самое холодное 24 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 24 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210920/v-moldove-obyavili-zheltyy-kod-gidrologicheskoy-opasnosti-44897269.html

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2021

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