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https://ru.sputnik.md/20210924/pogodnye-rekordy-moldovy-24-sentyabrya-45002083.html
Погодные рекорды Молдовы 24 сентября
Погодные рекорды Молдовы 24 сентября
Погодные рекорды Молдовы 24 сентября
2021-09-24T00:01+0300
2021-09-24T00:01+0300
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Самое холодное 24 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 24 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,6 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 24 сентября

00:01 24.09.2021
77
© Sputnik / Mihai CarausBarcă
Barcă - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Самое холодное 24 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1907 году в этот день воздух прогрелся всего до +1 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 24 сентября зафиксировали в 1945 году. Тогда термометры показали +29,6 градуса.
Заповедник Нижний Прут - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
В Молдове объявили "желтый код" гидрологической опасности
20 сентября, 16:59
339
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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