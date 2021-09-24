https://ru.sputnik.md/20210924/pravila-raboty-parikmakherskikh-salonov-krasoty-kishinev-45030465.html

Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева

Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева

В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений. 24.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-24T22:35+0300

2021-09-24T22:35+0300

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу предприятий обслуживания, предоставляющих парикмахерские и другие косметические услуги. Так, администраторы этих учреждений должны будут обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер контроля и профилактики COVID-19:В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.

https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html

https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html

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