https://ru.sputnik.md/20210924/pravila-raboty-parikmakherskikh-salonov-krasoty-kishinev-45030465.html
Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева
Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений. 24.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-24T22:35+0300
2021-09-24T22:35+0300
2021-09-24T22:35+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу предприятий обслуживания, предоставляющих парикмахерские и другие косметические услуги. Так, администраторы этих учреждений должны будут обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер контроля и профилактики COVID-19:В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html
https://ru.sputnik.md/20210924/novye-ogranicheniya-kishineve-kak-budut-puskat-meduchrezhdeniya-45023104.html
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в молдове, кишинев, молдова
Правила работы для парикмахерских и салонов красоты: решение комиссии Кишинева
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу предприятий обслуживания, предоставляющих парикмахерские и другие косметические услуги.
Так, администраторы этих учреждений должны будут обеспечивать выполнение и соблюдение следующих мер контроля и профилактики COVID-19:
поощрять вакцинацию против COVID-19 сотрудниками предприятия, деятельность которых требует непосредственного контакта с клиентами;
предоставлять услуги с обеспечением расстояния между ожидающими лицами не менее одного метра;
обеспечить обязательное ношение масок сотрудниками и клиентами;
проводить ежедневный контроль состояния здоровья сотрудников в начале рабочей смены, с обеспечением учета. При наличии симптомов острого респираторного заболевания работник не допускается к работе, самоизолируется и сообщает об этом семейному врачу;
установить у входа на видных и доступных местах дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки рук;
размещать рабочие места с обязательным соблюдением расстояния между ними не менее двух метров;
обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маска, перчатки);
проветривать и убирвть помещения с интервалом не более двух часов;
обрабатывать после каждого клиента дезинфицирующими растворами на спиртовой основе рабочее место и поверхности (ручки, выключатели, столы, кресла и т.д.).
В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.
Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.