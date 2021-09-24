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Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа
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© Sputnik / Марк ГанкинОренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
© Sputnik / Марк Ганкин
Инициатива нацелена на лишенный дискриминации доступ к ресурсам для всех участников рынка.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ход подготовки проекта договора о едином рынке природного газа, передает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.
Встреча министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка газа состоялась в режиме видеоконференции. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгиновотметил, что формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка.
Встреча министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка газа состоялась в режиме видеоконференции. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгиновотметил, что формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка.
"Министры энергетики ЕАЭС обсудили актуальные вопросы формирования общего рынка природного газа. В частности, особое внимание было уделено ходу согласования проекта международного договора об общем рынка газа союза", - сообщили в Минэнерго.
В декабре лидеры ЕАЭС приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Планируется, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году, а соглашения могут быть подписаны в 2022 году.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Республика Молдова в 2018 году получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.