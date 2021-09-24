https://ru.sputnik.md/20210924/predstaviteli-stran-eaes-obsudili-sozdanie-proekta-dogovora-ob-obschem-rynke-gaza-45034177.html

Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа

Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа

Страны ЕАЭС обсудили проект договора об общем рынке газа

2021-09-24T23:15+0300

2021-09-24T23:15+0300

2021-09-24T23:15+0300

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ход подготовки проекта договора о едином рынке природного газа, передает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.Встреча министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка газа состоялась в режиме видеоконференции. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгиновотметил, что формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка.В декабре лидеры ЕАЭС приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Планируется, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году, а соглашения могут быть подписаны в 2022 году.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Республика Молдова в 2018 году получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.

https://ru.sputnik.md/20210924/krylov-pochemu-sandu-pas-smotryat-v-evropy-ignoriruya-rossiyu-eaes-44938809.html

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