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Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа
Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа
Страны ЕАЭС обсудили проект договора об общем рынке газа
2021-09-24T23:15+0300
2021-09-24T23:15+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ход подготовки проекта договора о едином рынке природного газа, передает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.Встреча министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка газа состоялась в режиме видеоконференции. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгиновотметил, что формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка.В декабре лидеры ЕАЭС приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Планируется, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году, а соглашения могут быть подписаны в 2022 году.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Республика Молдова в 2018 году получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
https://ru.sputnik.md/20210924/krylov-pochemu-sandu-pas-smotryat-v-evropy-ignoriruya-rossiyu-eaes-44938809.html
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в мире, газ, еаэс

Представители стран ЕАЭС обсудили создание проекта договора об общем рынке газа

23:15 24.09.2021
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© Sputnik / Марк ГанкинОренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Марк Ганкин
Инициатива нацелена на лишенный дискриминации доступ к ресурсам для всех участников рынка.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили ход подготовки проекта договора о едином рынке природного газа, передает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго России.

Встреча министров энергетики стран ЕАЭС по вопросам формирования единого рынка газа состоялась в режиме видеоконференции. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгиновотметил, что формирование общих рынков энергоресурсов ЕАЭС обеспечит недискриминационный доступ к ресурсам для всех участников рынка.
"Министры энергетики ЕАЭС обсудили актуальные вопросы формирования общего рынка природного газа. В частности, особое внимание было уделено ходу согласования проекта международного договора об общем рынка газа союза", - сообщили в Минэнерго.
В декабре лидеры ЕАЭС приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Планируется, что единые рынки нефти и газа в ЕАЭС заработают в 2025 году, а соглашения могут быть подписаны в 2022 году.
Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и Евразийский союз - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС
Вчера, 08:00
393
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Республика Молдова в 2018 году получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.
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