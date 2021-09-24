https://ru.sputnik.md/20210924/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldovu-zhdut-poslednie-teplye-dni-45002439.html
Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
Самый точный прогноз погоды в Молдове на 24 25 и 26 сентября
2021-09-24T07:00+0300
2021-09-24T07:00+0300
2021-09-24T10:52+0300
прогноз
погода
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КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части небольшие кратковременные дожди.Ветер западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +15 до +17.25 сентября немного потеплеет. Ожидается повышение температуры до +23. В последующие дни максимальная температура днем будет достигать 20-26 градусов тепла, осадков не ожидается.Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметы24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.Преподобная Феодора была родом из Александрии и жила в V веке при императоре Зиноне.В народе день преподобной Феодоры называли "Федорины вечерки". Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками – это слово дожило и до наших дней.На Федору (Феодору) зачастую начинались затяжные дожди. В народе говорили: "Всякое лето кончается, осень начинается". Поэтому крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами.Также в этот день принято было собирать дары для священника, который служил в деревне. Миряне помогали матушке прибираться, готовить запасы на зиму. Называли такой обычай "осенщиной".
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
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прогноз, погода
Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
07:00 24.09.2021 (обновлено: 10:52 24.09.2021)
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КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части небольшие кратковременные дожди.
Ветер западный умеренный, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +15 до +17.
25 сентября немного потеплеет. Ожидается повышение температуры до +23. В последующие дни максимальная температура днем будет достигать 20-26 градусов тепла, осадков не ожидается.
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.
Праздники и народные приметы
24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.
Преподобная Феодора была родом из Александрии и жила в V веке при императоре Зиноне.
В народе день преподобной Феодоры называли "Федорины вечерки". Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками – это слово дожило и до наших дней.
На Федору (Феодору) зачастую начинались затяжные дожди. В народе говорили: "Всякое лето кончается, осень начинается". Поэтому крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами.
Также в этот день принято было собирать дары для священника, который служил в деревне. Миряне помогали матушке прибираться, готовить запасы на зиму. Называли такой обычай "осенщиной".