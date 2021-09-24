Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210924/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldovu-zhdut-poslednie-teplye-dni-45002439.html
Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
Самый точный прогноз погоды в Молдове на 24 25 и 26 сентября
2021-09-24T07:00+0300
2021-09-24T10:52+0300
прогноз
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636321_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_eead20314a51ddf9bf2ce0541e7b6f33.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части небольшие кратковременные дожди.Ветер западный умеренный, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +15 до +17.25 сентября немного потеплеет. Ожидается повышение температуры до +23. В последующие дни максимальная температура днем будет достигать 20-26 градусов тепла, осадков не ожидается.Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметы24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.Преподобная Феодора была родом из Александрии и жила в V веке при императоре Зиноне.В народе день преподобной Феодоры называли "Федорины вечерки". Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками – это слово дожило и до наших дней.На Федору (Феодору) зачастую начинались затяжные дожди. В народе говорили: "Всякое лето кончается, осень начинается". Поэтому крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами.Также в этот день принято было собирать дары для священника, который служил в деревне. Миряне помогали матушке прибираться, готовить запасы на зиму. Называли такой обычай "осенщиной".
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32636321_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bddc268946fd0b0e9fb523813d2f6e48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз, погода

Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни

07:00 24.09.2021 (обновлено: 10:52 24.09.2021)
352
© Sputnik / Mihai CarausПарк
Парк - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части небольшие кратковременные дожди.
Ветер западный умеренный, местами порывистый.
Люди наслаждаются освежающей водой фонтана Unisphere в парке Flushing Meadow Corona в районе Квинс - Sputnik Молдова, 1920, 02.04.2021
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
2 апреля, 22:34
371
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +15 до +17.
25 сентября немного потеплеет. Ожидается повышение температуры до +23. В последующие дни максимальная температура днем будет достигать 20-26 градусов тепла, осадков не ожидается.
Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.

Праздники и народные приметы

24 сентября православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской.
Преподобная Феодора была родом из Александрии и жила в V веке при императоре Зиноне.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
11212
В народе день преподобной Феодоры называли "Федорины вечерки". Хозяйки собирались в одном доме и рубили капусту: ее квасили, варили борщи, пекли пирожки, делали голубцы. Такие сборища еще назывались капустниками – это слово дожило и до наших дней.
На Федору (Феодору) зачастую начинались затяжные дожди. В народе говорили: "Всякое лето кончается, осень начинается". Поэтому крестьяне подводили итог осенним трудам: убирали последний лук с грядок, уносили в омшаник ульи с пчелами.
Также в этот день принято было собирать дары для священника, который служил в деревне. Миряне помогали матушке прибираться, готовить запасы на зиму. Называли такой обычай "осенщиной".
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:48Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19
10:15В Молдове должников не будут выселять из дома в холодное время года
09:50Где в Кишиневе 24 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:23Багратион на Дунае: войны с Турцией и коррупцией
09:00Урекян: парламент - не место для учебы
08:45Мир за сутки: трагедия на Эльбрусе, парковка в Кишиневе и ситуация с COVID-19
08:30Ждут ли молдавскую полицию разрушительные реформы
08:00Крылов: почему Санду и PAS смотрят в сторону Европы, игнорируя Россию и ЕАЭС
07:30Молдова: год без Национальной филармонии – что изменилось
07:00Самый точный прогноз погоды: Молдову ждут последние теплые дни
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 сентября
ВчераСтроительством ядерных реакторов в Польше займется компания из США
ВчераБиолог оценил возможность появления нового штамма COVID-19
ВчераЕС закрыл для Молдовы въезд для "несущественных поездок"
ВчераНа Украине приняли закон "Об олигархах"
ВчераКурс валют на пятницу: иностранные валюты продолжают расти
ВчераКитай намерен к 2035 году выйти в лидеры в сфере интеллектуальной собственности
ВчераВ Румынии с разницей в два часа произошло два землетрясения
ВчераХорошо ли президент Молдовы выступила в ООН
ВчераПрофсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19