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Как будут проходить службы в церквях: решение спецкомиссии Кишинева
Как будут проходить службы в церквях: решение спецкомиссии Кишинева
Как будут проходить службы в церквях: решение спецкомиссии Кишинева
2021-09-24T23:00+0300
2021-09-24T23:00+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в проведение религиозных служб в церквях столицы.Так, при отправлении культов необходимо следовать некоторым правилам:В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, а это значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
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в молдове, кишинев, молдова

Как будут проходить службы в церквях: решение спецкомиссии Кишинева

23:00 24.09.2021
92
© Sputnik / Mihai CarausBiserica
Biserica - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в проведение религиозных служб в церквях столицы.

Так, при отправлении культов необходимо следовать некоторым правилам:

если позволяет погода - религиозные мероприятия следует проводить на свежем воздухе, с соблюдением физического расстояния между людьми в один метр и с ношением маски;
в помещениях допускается ограниченное число людей для обеспечения четырех квадратных метров для каждого человека, и безопасное расстояние не менее одного метра для священнослужителей, проводящих обряд;
установка дозаторов с дезинфектантом на входе в храм, каждый прихожанин обязан продезинфицировать руки;
обязательное ношение защитной маски на протяжении всего пребывания в церкви;
священнослужители будут следить за соблюдением всеми лицами, находящимися в культовом сооружении, установленных правил;
наблюдение за здоровьем служителей церкви в начале рабочего дня, в случае выявления симптомов острой респираторной инфекции человек не допускается к проведению службы;
избегание контактов и целования предметов культа;
недопущение употребления продуктов питания, в том числе угощения ими, внутри культового сооружения;
поощрение приветствия между верующими исключительно путем склонения головы и поклона без обнимания;
благословение дается/принимается на расстоянии не менее одного метра;
периодическая дезинфекция, каждые 3-4 часа, предметов или поверхностей, к которым часто прикасаются (дверные ручки, перила, стулья и т.д.);
побуждение людей из группы риска, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями избегать людных мест и молиться дома;
избегать организации паломничества.
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В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, а это значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.
Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.
Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
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Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
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