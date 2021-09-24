https://ru.sputnik.md/20210924/spetskomissiya-kishineva-ustanovila-mery-svyazi-krasnym-kodom-45021541.html

Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"

Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"

Спецкомиссия Кишинева установила меры в связи с "красным кодом"

2021-09-24T16:47+0300

2021-09-24T16:47+0300

2021-09-24T16:50+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе провела очередное заседание и приняла список эпидемиологических мер. Как говорится в решении, в Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности. Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.В столице действуют следующие меры: Как отметили в решении, несоблюдение мер повлечет за собой применение санкций. Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.

https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html

кишинев

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова