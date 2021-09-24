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Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"
Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"
Спецкомиссия Кишинева установила меры в связи с "красным кодом"
2021-09-24T16:47+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе провела очередное заседание и приняла список эпидемиологических мер. Как говорится в решении, в Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности. Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.В столице действуют следующие меры: Как отметили в решении, несоблюдение мер повлечет за собой применение санкций. Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении. Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
https://ru.sputnik.md/20210922/ogranicheniy-budet-bolshe-pravitelstvo-utochnyaet-reshenie-nchkoz-44962090.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова

Спецкомиссия Кишинева ввела меры в связи с "красным кодом"

16:47 24.09.2021 (обновлено: 16:50 24.09.2021)
387
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе решили, какие эпидемиологические меры введут в связи с "красным кодом".
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе провела очередное заседание и приняла список эпидемиологических мер.
Как говорится в решении, в Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.
Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.

В столице действуют следующие меры:

сохраняется обязательство соблюдать все основные меры профилактики, такие как мытье рук, обработка помещений, соблюдение гигиены;
соблюдение социальной дистанции в один метр;
ношение масок во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте, а также в открытых местах, где большое скопление людей и невозможно соблюдать дистанцию.
Как отметили в решении, несоблюдение мер повлечет за собой применение санкций.
Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.
Позднее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.
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