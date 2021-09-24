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В спортзал - по новым правилам: что решила комиссия Кишинева
© AP Photo / Aaron FavilaТяжелая атлетика
© AP Photo / Aaron Favila
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу спортивных залов столицы.
Так, администраторы этих заведений должны обеспечить соблюдение следующих мер:
организация деятельности, когда это возможно, на свежем воздухе;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Обязательное ношение защитной маски;
проветривание всех помещений, включая кабинеты сотрудников, раздевалки;
дезинфекция раздевалок и спортивного инвентаря, используемого на занятиях и тренировках, в конце каждой тренировки;
сохранение физического расстояния между людьми не менее одного метра;
размещение у входа в спортивное учреждение дезинфектантов, все обязаны обработать руки;
размещение у входа в спортивное учреждение информации о максимальном количестве посетителей, которые могут одновременно находиться в зале, об обязанности соблюдать физическую дистанцию не менее одного метра;
установление и строгое соблюдение расписания тренировок. Одновременная организация тренировок допускается только при наличии нескольких тренировочных площадок;
разрешение доступа на объект в зависимости от вместимости спортивного центра/площадки во избежание переполненности, на основе предварительной записи, чтобы между группами было достаточно времени для дезинфекции пространства и контактных поверхностей;
В Кишиневе сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация с тенденцией ухудшения - 283 случая на 100 тысяч населения за последние семь дней, что значит, что столица находятся в "красной зоне" COVID-опасности.
Еженедельно Центр общественного здоровья Кишинева будет определять уровень эпидемиологической опасности и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Напомним, в Молдове с 10 сентября действует чрезвычайное положение в здравоохранении.
Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ) обязан еженедельно определять уровень эпидемиологической опасности в каждом населенном пункте и присваивать в связи с этим соответствующий цветовой код.
Затем в течение 48 часов территориальные комиссии обязаны провести заседание и применить рекомендуемые меры в соответствии с присвоенным населенному пункту цветовым кодом.