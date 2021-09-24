https://ru.sputnik.md/20210924/strelba-v-zale-suda-v-indii-prestupniki-pereodelis-advokatami-i-pronikli-na-protsess-45032938.html

Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс

Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс

Переодетые в адвокатов преступники в зале суда убили мафиозного босса

2021-09-24T20:50+0300

2021-09-24T20:50+0300

2021-09-24T20:50+0300

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, передает РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Дели Ракеша Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.В ходе перестрелки было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.

https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html

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в мире, индия, суд, стрельба