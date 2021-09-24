https://ru.sputnik.md/20210924/strelba-v-zale-suda-v-indii-prestupniki-pereodelis-advokatami-i-pronikli-na-protsess-45032938.html
Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
Переодетые в адвокатов преступники в зале суда убили мафиозного босса
2021-09-24T20:50+0300
2021-09-24T20:50+0300
2021-09-24T20:50+0300
общество
в мире
индия
суд
стрельба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45032909_0:300:3109:2048_1920x0_80_0_0_03ec1869d73ec11b452d85a9408623b0.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, передает РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Дели Ракеша Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.В ходе перестрелки было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html
индия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45032909_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b307ed9cc600faafbf92ad5bbe4e194a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, индия, суд, стрельба
Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
Прямо в зале суда был застрелен криминальный авторитет.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik.
Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, передает РИА Новости
со ссылкой на комиссара полиции Дели Ракеша Астана.
Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.
"Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.
В ходе перестрелки было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента.
"Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.