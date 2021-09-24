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Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс
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2021-09-24T20:50+0300
2021-09-24T20:50+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, передает РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Дели Ракеша Астана.Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.В ходе перестрелки было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента."Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
https://ru.sputnik.md/20210805/beglyy-boss-italyanskoy-mafii-arestovan-v-ispanii-43616050.html
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в мире, индия, суд, стрельба

Стрельба в зале суда: в Индии преступники переоделись адвокатами и проникли на процесс

20:50 24.09.2021
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© Sputnik / Евгений Пахомов / Перейти в фотобанкВзрыв у здания Высокого суда в Нью-Дели
Взрыв у здания Высокого суда в Нью-Дели - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Евгений Пахомов
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Прямо в зале суда был застрелен криминальный авторитет.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Известного преступника Джитендера Гоги застрелили в зале суда в столице Индии два члена конкурирующей банды, проникшие на заседание под видом адвокатов, передает РИА Новости со ссылкой на комиссара полиции Дели Ракеша Астана.
Причастный к ряду уголовных дел Джитендер Гоги был заключен в тюрьму "Тихар" в прошлом году. Банда под названием "Банда Тиллу" планировала убить Гоги, и для обеспечения его безопасности полиция сообщила о его смерти в больнице. В пятницу, когда Гоги доставили на заседание суда, двое преступников, переодетых адвокатами, открыли огонь по заключенному.
"Двое из конкурирующей банды открыли огонь по Джитендеру Гоги внутри суда... Полиция действовала быстро и убила обоих нападавших. Всего было трое погибших, включая Гоги", - сказал Астана телеканалу NDTV.
В ходе перестрелки было сделано 30 выстрелов. Полиция начала расследование инцидента.
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"Вопрос о том, работали ли металлоискатели в помещении суда, является предметом расследования, и я не могу комментировать это в данный момент. Мы уже расследуем это дело и не пощадим никого, кто замешан в этой перестрелке", - сказал Астана.
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