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Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
Видео на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов
2021-09-24T18:28+0300
2021-09-24T18:28+0300
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Вечером в четверг запрос о помощи поступил спасателям от группы альпинистов из 19 человек, они находились на высоте 5,4 тысячи метров.Как сообщается, альпинисты попали в сильную пургу: видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40—70 м/с, температура опускалась до -20 °C. МЧС удалось спасти 14 человек. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к работам были привлечены 69 человек и 16 единиц техники.Спасателей, проводивших операцию по эвакуации, представят к госнаградам, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
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Трагическое восхождение: на Эльбрусе погибли пятеро альпинистов

18:28 24.09.2021
119
© Youtube / RT на русском
"Черная пурга", как называют альпинисты сильную метель в горах с практически нулевой видимостью, стала для совершавшей восхождение группы роковой.
Вечером в четверг запрос о помощи поступил спасателям от группы альпинистов из 19 человек, они находились на высоте 5,4 тысячи метров.
Как сообщается, альпинисты попали в сильную пургу: видимость была не более метра, порывы ветра достигали 40—70 м/с, температура опускалась до -20 °C. МЧС удалось спасти 14 человек. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Всего к работам были привлечены 69 человек и 16 единиц техники.
Спасателей, проводивших операцию по эвакуации, представят к госнаградам, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
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