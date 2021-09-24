https://ru.sputnik.md/20210924/u-parka-alunelul-poyavitsya-parkovka-45033895.html
Возле парка Alunelul появится парковка
Возле парка Alunelul появится парковка
У парка Alunelul появится парковка
2021-09-24T22:42+0300
2021-09-24T22:42+0300
2021-09-24T22:42+0300
парковки
буюканы
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Около 40 парковочных мест будет организовано перед парком Alunelul в секторе Буюканы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Также, по словам столичного градоначальника, на прилегающих к парку территориях запланировано нанесение дорожной разметки, обустройство зеленых зон, в том числе на кольцевых развязках."Также завершена реконструкция улицы Каля Ешилор, которая соединяет парк Alunelul с улицей Иона Крянгэ. Там, где лужи были по колено, у нас теперь есть тротуар, велосипедная дорожка и места для парковки", - заявил Чебан. Далее, по его словам, последует обустройство прилегающей зеленой зоны, откуда убраны уличные ларьки, оборудована новая остановка и где уже отремонтирован подземный переход.
буюканы
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
парковки, буюканы, в молдове
Возле парка Alunelul появится парковка
По словам кишиневского примара, обустраивается не только парк, но и прилегающая к нему территория.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Около 40 парковочных мест будет организовано перед парком Alunelul в секторе Буюканы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Также, по словам столичного градоначальника, на прилегающих к парку территориях запланировано нанесение дорожной разметки, обустройство зеленых зон, в том числе на кольцевых развязках.
"Также завершена реконструкция улицы Каля Ешилор, которая соединяет парк Alunelul с улицей Иона Крянгэ. Там, где лужи были по колено, у нас теперь есть тротуар, велосипедная дорожка и места для парковки", - заявил Чебан.
Далее, по его словам, последует обустройство прилегающей зеленой зоны, откуда убраны уличные ларьки, оборудована новая остановка и где уже отремонтирован подземный переход.