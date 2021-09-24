https://ru.sputnik.md/20210924/u-parka-alunelul-poyavitsya-parkovka-45033895.html

Возле парка Alunelul появится парковка

Возле парка Alunelul появится парковка

У парка Alunelul появится парковка

2021-09-24T22:42+0300

2021-09-24T22:42+0300

2021-09-24T22:42+0300

парковки

буюканы

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Около 40 парковочных мест будет организовано перед парком Alunelul в секторе Буюканы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Также, по словам столичного градоначальника, на прилегающих к парку территориях запланировано нанесение дорожной разметки, обустройство зеленых зон, в том числе на кольцевых развязках."Также завершена реконструкция улицы Каля Ешилор, которая соединяет парк Alunelul с улицей Иона Крянгэ. Там, где лужи были по колено, у нас теперь есть тротуар, велосипедная дорожка и места для парковки", - заявил Чебан. Далее, по его словам, последует обустройство прилегающей зеленой зоны, откуда убраны уличные ларьки, оборудована новая остановка и где уже отремонтирован подземный переход.

буюканы

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2021

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парковки, буюканы, в молдове