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Возле парка Alunelul появится парковка
Возле парка Alunelul появится парковка
У парка Alunelul появится парковка
2021-09-24T22:42+0300
2021-09-24T22:42+0300
парковки
буюканы
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Около 40 парковочных мест будет организовано перед парком Alunelul в секторе Буюканы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан. Также, по словам столичного градоначальника, на прилегающих к парку территориях запланировано нанесение дорожной разметки, обустройство зеленых зон, в том числе на кольцевых развязках."Также завершена реконструкция улицы Каля Ешилор, которая соединяет парк Alunelul с улицей Иона Крянгэ. Там, где лужи были по колено, у нас теперь есть тротуар, велосипедная дорожка и места для парковки", - заявил Чебан. Далее, по его словам, последует обустройство прилегающей зеленой зоны, откуда убраны уличные ларьки, оборудована новая остановка и где уже отремонтирован подземный переход.
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парковки, буюканы, в молдове

Возле парка Alunelul появится парковка

22:42 24.09.2021
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© Photo : Facebook / Iv CebanОбустройство парковок у парка Alunelul
Обустройство парковок у парка Alunelul - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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По словам кишиневского примара, обустраивается не только парк, но и прилегающая к нему территория.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Около 40 парковочных мест будет организовано перед парком Alunelul в секторе Буюканы, сообщил примар Кишинева Ион Чебан.
Также, по словам столичного градоначальника, на прилегающих к парку территориях запланировано нанесение дорожной разметки, обустройство зеленых зон, в том числе на кольцевых развязках.
"Также завершена реконструкция улицы Каля Ешилор, которая соединяет парк Alunelul с улицей Иона Крянгэ. Там, где лужи были по колено, у нас теперь есть тротуар, велосипедная дорожка и места для парковки", - заявил Чебан.
Далее, по его словам, последует обустройство прилегающей зеленой зоны, откуда убраны уличные ларьки, оборудована новая остановка и где уже отремонтирован подземный переход.
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