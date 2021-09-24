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Урекян: парламент - не место для учебы
Урекян: парламент - не место для учебы
Экс-мэр Кишинева рассказал, во что обойдутся Молдове "хорошие люди" без опыта, и кто в итоге будет расплачиваться за непрофессионалов от PAS.
2021-09-24T09:00+0300
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Урекян: парламент - не место для учебы
Урекян: парламент - не место для учебы
Те, кто говорит о том, что к власти в Молдове пришли новые и неопытные люди, правы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший мэр Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.В заключение Урекян отметил, что когда люди приходят во власть, то уже на второй день они обязаны показывать результаты, а если приходить во власть для того, чтобы учиться, – это слишком дорого обойдется налогоплательщикам, стране и людям.
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Урекян: парламент - не место для учебы

09:00 24.09.2021 (обновлено: 09:49 24.09.2021)
262
Радио
Урекян: парламент - не место для учебы
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Экс-мэр Кишинева рассказал, во что обойдется Молдове приход к власти "хороших людей" без опыта и кто в итоге будет расплачиваться за непрофессионалов от PAS.
Те, кто говорит о том, что к власти в Молдове пришли новые и неопытные люди, правы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший мэр Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.

"Абсолютное большинство из ныне пришедших к власти в Молдове не имеет опыта управления, как у прежних властей, и, конечно, в одночасье такого опыта не набрать и не построить новую страну, экономику и юриспруденцию", – убежден экс-депутат.

В заключение Урекян отметил, что когда люди приходят во власть, то уже на второй день они обязаны показывать результаты, а если приходить во власть для того, чтобы учиться, – это слишком дорого обойдется налогоплательщикам, стране и людям.
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