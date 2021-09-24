https://ru.sputnik.md/20210924/urekyan-parlament-44943172.html

Урекян: парламент - не место для учебы

Урекян: парламент - не место для учебы

Экс-мэр Кишинева рассказал, во что обойдутся Молдове "хорошие люди" без опыта, и кто в итоге будет расплачиваться за непрофессионалов от PAS.

2021-09-24T09:00+0300

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Урекян: парламент - не место для учебы Урекян: парламент - не место для учебы

Те, кто говорит о том, что к власти в Молдове пришли новые и неопытные люди, правы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший мэр Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.В заключение Урекян отметил, что когда люди приходят во власть, то уже на второй день они обязаны показывать результаты, а если приходить во власть для того, чтобы учиться, – это слишком дорого обойдется налогоплательщикам, стране и людям.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, серафим урекян, молдова