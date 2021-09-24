https://ru.sputnik.md/20210924/urekyan-parlament-44943172.html
Урекян: парламент - не место для учебы
Урекян: парламент - не место для учебы
Экс-мэр Кишинева рассказал, во что обойдутся Молдове "хорошие люди" без опыта, и кто в итоге будет расплачиваться за непрофессионалов от PAS.
2021-09-24T09:00+0300
2021-09-24T09:00+0300
2021-09-24T09:49+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
серафим урекян
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44943245_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_1c5a6740d395b4d17c4c7c31f439b75d.jpg
Урекян: парламент - не место для учебы
Урекян: парламент - не место для учебы
Те, кто говорит о том, что к власти в Молдове пришли новые и неопытные люди, правы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший мэр Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.В заключение Урекян отметил, что когда люди приходят во власть, то уже на второй день они обязаны показывать результаты, а если приходить во власть для того, чтобы учиться, – это слишком дорого обойдется налогоплательщикам, стране и людям.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44943245_72:0:640:426_1920x0_80_0_0_49013b36af2f9ea67ca651ea0e616b66.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, серафим урекян, молдова
Урекян: парламент - не место для учебы
09:00 24.09.2021 (обновлено: 09:49 24.09.2021)
Экс-мэр Кишинева рассказал, во что обойдется Молдове приход к власти "хороших людей" без опыта и кто в итоге будет расплачиваться за непрофессионалов от PAS.
Те, кто говорит о том, что к власти в Молдове пришли новые и неопытные люди, правы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал бывший мэр Кишинева и экс-депутат Серафим Урекян.
"Абсолютное большинство из ныне пришедших к власти в Молдове не имеет опыта управления, как у прежних властей, и, конечно, в одночасье такого опыта не набрать и не построить новую страну, экономику и юриспруденцию", – убежден экс-депутат.
В заключение Урекян отметил, что когда люди приходят во власть, то уже на второй день они обязаны показывать результаты, а если приходить во власть для того, чтобы учиться, – это слишком дорого обойдется налогоплательщикам, стране и людям.