https://ru.sputnik.md/20210924/v-britanii---defitsit-voditeley-benzovozov-avtolyubiteli-skupayut-goryuchee-45027983.html

В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее

В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее

В Британии на заправках очереди из-за нехватки водителей бензовозов

2021-09-24T19:20+0300

2021-09-24T19:20+0300

2021-09-24T19:20+0300

экономика

в мире

великобритания

бензин

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Фото и видео очередей на заправках жители Великобритании публикуют в соцсетях. Ранее некоторые станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов, передает РИА Новости.Британская нефтегазовая корпорация BP была вынуждена ограничить доставки топлива на свои АЗС из-за нехватки водителей. Согласно данным СМИ, как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта есть дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты. Газета Times сообщила, что правительство рассматривает возможность привлечения военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Грант Шэппс обещал сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить вопрос.В Британии нет проблемы с недостатком топлива, однако в стране не хватает водителей, которые могли бы доставить его на место назначения. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20200219/neozhidannyy-effekt-brexit-fermery-smogut-priglashat-bolshe-gastarbayterov-29255695.html

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в мире, великобритания, бензин