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В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
В Британии на заправках очереди из-за нехватки водителей бензовозов
2021-09-24T19:20+0300
2021-09-24T19:20+0300
экономика
в мире
великобритания
бензин
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Фото и видео очередей на заправках жители Великобритании публикуют в соцсетях. Ранее некоторые станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов, передает РИА Новости.Британская нефтегазовая корпорация BP была вынуждена ограничить доставки топлива на свои АЗС из-за нехватки водителей. Согласно данным СМИ, как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта есть дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты. Газета Times сообщила, что правительство рассматривает возможность привлечения военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Грант Шэппс обещал сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить вопрос.В Британии нет проблемы с недостатком топлива, однако в стране не хватает водителей, которые могли бы доставить его на место назначения. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20200219/neozhidannyy-effekt-brexit-fermery-smogut-priglashat-bolshe-gastarbayterov-29255695.html
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в мире, великобритания, бензин

В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее

19:20 24.09.2021
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© AFP 2021 / RONALDO SCHEMIDTАЗС
АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / RONALDO SCHEMIDT
На АЗС по всей Британии выстроились очереди, при этом недостатка топлива в стране нет.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Фото и видео очередей на заправках жители Великобритании публикуют в соцсетях. Ранее некоторые станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов, передает РИА Новости.
Британская нефтегазовая корпорация BP была вынуждена ограничить доставки топлива на свои АЗС из-за нехватки водителей. Согласно данным СМИ, как минимум на 50 из 1200 станциях нефтяного гиганта есть дефицит топлива, а несколько из них временно закрыты. Газета Times сообщила, что правительство рассматривает возможность привлечения военных в качестве водителей бензовозов. Министр транспорта Грант Шэппс обещал сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки решить вопрос.
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В Британии нет проблемы с недостатком топлива, однако в стране не хватает водителей, которые могли бы доставить его на место назначения. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в стране не хватает 100 тысяч водителей грузовиков. Это произошло из-за того, что многие из них уехали после Brexit из Соединенного Королевства, а тысячи новых водителей ждут сдачи теста на права, что было осложнено локдауном на фоне пандемии коронавируса.
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