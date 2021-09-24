https://ru.sputnik.md/20210924/v-radu-ukrainy-postupilo-11-proektov-po-otmene-zakona-ob-oligarkhakh-45033491.html
В Раду Украины поступило 11 проектов по отмене закона "об олигархах"
В Раду Украины поступило 11 проектов по отмене закона "об олигархах"
На Украине пытаются отменить закон об олигархах
2021-09-24T21:48+0300
2021-09-24T21:48+0300
2021-09-24T21:48+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Одиннадцать проектов постановлений об отмене закона "об олигархах" поступило на рассмотрение Верховной рады Украины, следует из информации на официальном сайте парламента, передает РИА Новости.Инициативу выдвинули депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность". Полные тексты постановлений на Раде отсутствуют.В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу.До тех пор, пока Рада не исправит юридическую коллизию, спикер не может подписать закон и передать его на подпись президенту.Также, согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит постановления об отмене закона.Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента. В партии обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.
https://ru.sputnik.md/20210923/na-ukraine-prinyali-zakon-ob-oligarkhakh-44996750.html
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в мире, украина, верховная рада
В Раду Украины поступило 11 проектов по отмене закона "об олигархах"
Днем ранее закон был принят украинским парламентом.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik.
Одиннадцать проектов постановлений об отмене закона "об олигархах" поступило на рассмотрение Верховной рады Украины, следует из информации на официальном сайте парламента, передает РИА Новости
.
Инициативу выдвинули депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность". Полные тексты постановлений на Раде отсутствуют.
В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу.
До тех пор, пока Рада не исправит юридическую коллизию, спикер не может подписать закон и передать его на подпись президенту.
Также, согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит постановления об отмене закона.
Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента. В партии обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.