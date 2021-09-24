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Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19
Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19
Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19
2021-09-24T10:48+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Вопрос подхода к вакцинам политизируется в ЕС и, возможно, в ВОЗ. Об этом, комментируя ситуацию вокруг российской вакцины "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам главы венгерского МИД, Будапешт никогда не смотрел на вакцины с идеологической точки зрения, а исключительно как на инструмент для спасения жизни людей."Я с сожалением могу сказать, что вакцины все еще остаются идеологическим и политическим вопросом в Брюсселе и, возможно, в Женеве также", – заявил Сийярто.
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в мире, венгрия, вакцинация

Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19

10:48 24.09.2021 (обновлено: 10:53 24.09.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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Сийярто заявил, что в Евросоюзе все еще смотрят на ситуацию с вакцинами от COVID-19 с "идеологической и геополитической точек зрения".
КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Вопрос подхода к вакцинам политизируется в ЕС и, возможно, в ВОЗ. Об этом, комментируя ситуацию вокруг российской вакцины "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Я с сожалением могу сказать, что идеологизация и политизация являются двумя феноменами, которые наблюдались с момента возникновения пандемии. И это большая проблема", – сказал Сийярто.
По словам главы венгерского МИД, Будапешт никогда не смотрел на вакцины с идеологической точки зрения, а исключительно как на инструмент для спасения жизни людей.
"Я с сожалением могу сказать, что вакцины все еще остаются идеологическим и политическим вопросом в Брюсселе и, возможно, в Женеве также", – заявил Сийярто.
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