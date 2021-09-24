https://ru.sputnik.md/20210924/vengria-vaktsina-covid-19-45008000.html

Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19

Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19

Глава МИД Венгрии заявил о политизации в ЕС ситуации с вакцинами от COVID-19

2021-09-24T10:48+0300

2021-09-24T10:48+0300

2021-09-24T10:53+0300

коронавирус

в мире

венгрия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 24 сен – Sputnik. Вопрос подхода к вакцинам политизируется в ЕС и, возможно, в ВОЗ. Об этом, комментируя ситуацию вокруг российской вакцины "Спутник V", заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам главы венгерского МИД, Будапешт никогда не смотрел на вакцины с идеологической точки зрения, а исключительно как на инструмент для спасения жизни людей."Я с сожалением могу сказать, что вакцины все еще остаются идеологическим и политическим вопросом в Брюсселе и, возможно, в Женеве также", – заявил Сийярто.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, венгрия, вакцинация