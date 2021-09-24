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Вход только в маске: как будут работать рынки
Вход только в маске: как будут работать рынки
Вход только с маской: как будут работать рынки
2021-09-24T17:47+0300
2021-09-24T18:03+0300
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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу столичных рынков в связи с действием "красного кода" эпидопасности. Согласно решению комиссии, допуск на территорию рынка возможен лишь гражданам в масках, за исключением детей до 12 лет. Другие введенные меры:Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-kakie-pravila-vveli-kafe-restoranakh-45024631.html
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в молдове, кишинев, молдова, рынок

Вход только в маске: как будут работать рынки

17:47 24.09.2021 (обновлено: 18:03 24.09.2021)
245
© Sputnik / Anatolii KiriakPiața centrală
Piața centrală - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу столичных рынков в связи с действием "красного кода" эпидопасности.
Согласно решению комиссии, допуск на территорию рынка возможен лишь гражданам в масках, за исключением детей до 12 лет.

Другие введенные меры:

организация торговых мест с расстоянием в два метра между ними;
организация и мониторинг потока покупателей с обеспечением дистанции между разделенными потоками для входа и выхода;
посетители должны соблюдать дистанцию в один метр, в том числе по требованию продавцов;
наблюдение за здоровьем сотрудников в начале рабочего дня: в случае выявления симптомов острого респираторного заболевания они не допускаются к работе, изолируются и сообщают об этом семейному врачу;
установка дозаторов с санитайзерами для рук, обеспечение всех сотрудников средствами защиты.
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
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17:22
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Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
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