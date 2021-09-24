https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html
Вход только в маске: как будут работать рынки
Вход только в маске: как будут работать рынки
Вход только с маской: как будут работать рынки
2021-09-24T17:47+0300
2021-09-24T17:47+0300
2021-09-24T18:03+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
рынок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3056/84/30568401_0:125:3077:1856_1920x0_80_0_0_138b0d7254fa3bdecd76089aef5336c9.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу столичных рынков в связи с действием "красного кода" эпидопасности. Согласно решению комиссии, допуск на территорию рынка возможен лишь гражданам в масках, за исключением детей до 12 лет. Другие введенные меры:Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-kakie-pravila-vveli-kafe-restoranakh-45024631.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3056/84/30568401_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_864abf753677e44d469ba2859943275e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, рынок
Вход только в маске: как будут работать рынки
17:47 24.09.2021 (обновлено: 18:03 24.09.2021)
В Кишиневе действует "красный код" COVID-опасности, в связи с этим в некоторых учреждениях запланирован ряд изменений.
КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу столичных рынков в связи с действием "красного кода" эпидопасности.
Согласно решению комиссии, допуск на территорию рынка возможен лишь гражданам в масках, за исключением детей до 12 лет.
Другие введенные меры:
организация торговых мест с расстоянием в два метра между ними;
организация и мониторинг потока покупателей с обеспечением дистанции между разделенными потоками для входа и выхода;
посетители должны соблюдать дистанцию в один метр, в том числе по требованию продавцов;
наблюдение за здоровьем сотрудников в начале рабочего дня: в случае выявления симптомов острого респираторного заболевания они не допускаются к работе, изолируются и сообщают об этом семейному врачу;
установка дозаторов с санитайзерами для рук, обеспечение всех сотрудников средствами защиты.
Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.