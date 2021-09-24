https://ru.sputnik.md/20210924/vkhod-tolko-maskoy-kak-budut-rabotat-rynki-45025887.html

Вход только в маске: как будут работать рынки

Вход только в маске: как будут работать рынки

Вход только с маской: как будут работать рынки

2021-09-24T17:47+0300

2021-09-24T17:47+0300

2021-09-24T18:03+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

рынок

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КИШИНЕВ, 24 сен - Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья в Кишиневе внесла изменения в работу столичных рынков в связи с действием "красного кода" эпидопасности. Согласно решению комиссии, допуск на территорию рынка возможен лишь гражданам в масках, за исключением детей до 12 лет. Другие введенные меры:Также остаются в силе все остальные основные меры профилактики и защиты, такие как регулярные уборки, обработка торговых мест и информирование граждан об опасности коронавируса.

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-kakie-pravila-vveli-kafe-restoranakh-45024631.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, рынок