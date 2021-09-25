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Мир за сутки: лимит на бензин, фейки для мигрантов и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: лимит на бензин, фейки для мигрантов и ситуация с COVID-19
Мир за сутки: лимит на бензин, фейки для мигрантов и ситуация с COVID-19
2021-09-25T08:37+0300
2021-09-25T10:22+0300
в мире
великобритания
сша
цены на бензин
мексика
мигранты
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Одна из британских компаний - операторов автозаправочных станций вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 35 евро – ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране. Об этом рассказал экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию.Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо, после того как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов, передает РИА Новости. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.В пресс-службе компании Shell заявили агентству, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.США переживает массовый наплыв мигрантов с Гаити, вызванный фейками в соцсетяхМексиканский правозащитник и эксперт в вопросах миграции Хосе Морено Мена заявил, что причиной очередного миграционного кризиса на границе США и Мексики в штате Тамаулипас, куда прибыли более 14 тысяч человек, стали ложные сообщения в гаитянских социальных сетях о послаблении правил для беженцев, пишет РИА новости.Сообщения, предположительно, исходящие из США, содержали две ложных новости. Первая – о возобновлении программы предоставления временной защиты жителям стран в кризисных ситуациях, например Гаити. Вторая – о преференциях при прохождении границы в штате Тамаулипас.Правозащитник заявил, что они с коллегами озадачены противоречивыми сообщениями, приходящими из США, включая выступления президента Джо Байдена, которые люди неправильно расшифровывают. Кроме того, по словам Мены, Белый дом не знает, как обрабатывать запросы такого огромного количества людей в условиях пандемии, и вынужден прибегать к ускоренной депортации людей, которые просят убежища, ссылаясь на меры санитарной безопасности.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 231 миллиона.На утро 25 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 231 105 748. Из них 4 736 748 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 852 711). Следом идут Индия (33 594 803) и Бразилия (21 327 616).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 637 308), Россия (7 269 514), Франция (7 075 305), Турция (6 987 464), Иран (5 508 885), Аргентина (5 248 847) и Колумбия (4 948 513).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 486 343 случая заражения, в Румынии – 1 180 097.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 287 730. В пятницу профильное министерство сообщило о 1194 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6665, выздоровело 271 652 человека.
https://ru.sputnik.md/20210924/v-britanii---defitsit-voditeley-benzovozov-avtolyubiteli-skupayut-goryuchee-45027983.html
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в мире, великобритания, сша, цены на бензин, мексика, мигранты

Мир за сутки: лимит на бензин, фейки для мигрантов и ситуация с COVID-19

08:37 25.09.2021 (обновлено: 10:22 25.09.2021)
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© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Одна из британских компаний - операторов автозаправочных станций вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 35 евро – ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране.
Об этом рассказал экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию.
АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Экономика
В Британии - дефицит водителей бензовозов, автолюбители скупают горючее
Вчера, 19:20
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Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо, после того как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов, передает РИА Новости.
Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.
В пресс-службе компании Shell заявили агентству, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.

США переживает массовый наплыв мигрантов с Гаити, вызванный фейками в соцсетях

Мексиканский правозащитник и эксперт в вопросах миграции Хосе Морено Мена заявил, что причиной очередного миграционного кризиса на границе США и Мексики в штате Тамаулипас, куда прибыли более 14 тысяч человек, стали ложные сообщения в гаитянских социальных сетях о послаблении правил для беженцев, пишет РИА новости.

"Среди гаитян действует сложная сеть общения в социальных сетях, они мобилизовались в соответствии с указаниями лидеров, которые постоянно давали им информацию, и таким внезапным образом выдвинулись одномоментно. Это массовое движение застало нас врасплох, потому что из Нижней Калифорнии уехали люди, у которых была работа и стабильность", – пояснил Морено Мена.

Сообщения, предположительно, исходящие из США, содержали две ложных новости. Первая – о возобновлении программы предоставления временной защиты жителям стран в кризисных ситуациях, например Гаити. Вторая – о преференциях при прохождении границы в штате Тамаулипас.
Правозащитник заявил, что они с коллегами озадачены противоречивыми сообщениями, приходящими из США, включая выступления президента Джо Байдена, которые люди неправильно расшифровывают. Кроме того, по словам Мены, Белый дом не знает, как обрабатывать запросы такого огромного количества людей в условиях пандемии, и вынужден прибегать к ускоренной депортации людей, которые просят убежища, ссылаясь на меры санитарной безопасности.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 231 миллиона.
На утро 25 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 231 105 748. Из них 4 736 748 человек скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 852 711). Следом идут Индия (33 594 803) и Бразилия (21 327 616).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 637 308), Россия (7 269 514), Франция (7 075 305), Турция (6 987 464), Иран (5 508 885), Аргентина (5 248 847) и Колумбия (4 948 513).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 486 343 случая заражения, в Румынии – 1 180 097.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 287 730. В пятницу профильное министерство сообщило о 1194 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 6665, выздоровело 271 652 человека.
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