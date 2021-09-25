https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html

Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы

Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы

Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы

2021-09-25T13:28+0300

2021-09-25T13:28+0300

2021-09-25T13:51+0300

в мире

сша

нападение

беженцы

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Военнослужащая одной из американских армейской баз в штате Нью-Мексико заявила, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно размещены на базе. Об этом сообщило командование объекта.Детали инцидента не разглашаются, его расследованием занимается ФБР. Командование также заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками или входящих в другие группы риска.Многие афганцы, которых планируют поселить в США, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.

https://ru.sputnik.md/20210907/afganskie-bezhentsy-44541840.html

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в мире, сша, нападение, беженцы