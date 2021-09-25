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Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы
Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы
Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы
2021-09-25T13:28+0300
2021-09-25T13:51+0300
в мире
сша
нападение
беженцы
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Военнослужащая одной из американских армейской баз в штате Нью-Мексико заявила, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно размещены на базе. Об этом сообщило командование объекта.Детали инцидента не разглашаются, его расследованием занимается ФБР. Командование также заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками или входящих в другие группы риска.Многие афганцы, которых планируют поселить в США, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.
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в мире, сша, нападение, беженцы

Беженцы из Афганистана в США напали на служащую военной базы

13:28 25.09.2021 (обновлено: 13:51 25.09.2021)
157
© AP Photo / Jafar KhanБеженцы. Архивное фото
Беженцы. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Jafar Khan
Афганские беженцы, предположительно, напали на американскую военнослужащую.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Военнослужащая одной из американских армейской баз в штате Нью-Мексико заявила, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно размещены на базе. Об этом сообщило командование объекта.

"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико", – цитирует РИА Новости пресс-релиз руководства армейской базы.

Детали инцидента не разглашаются, его расследованием занимается ФБР. Командование также заверило, что пострадавшей немедленно оказали необходимую помощь, а на базе усилили меры безопасности.
После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками или входящих в другие группы риска.
Когда ждать в Молдове афганских беженцев - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Радио
Когда ждать в Молдове афганских беженцев
7 сентября, 08:30
1415
Многие афганцы, которых планируют поселить в США, пока остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом. Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.
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