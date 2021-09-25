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В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
2021-09-25T14:26+0300
2021-09-25T14:39+0300
в мире
турция
столкновение
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Два сухогруза – российский и турецкий – утром в субботу, 25 сентября, не смогли разойтись в проливе Босфор, пишет РИА Новости.Береговая охрана Турции сообщила, что оба судна были отшвартованы в порт.Позже турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu. На кадрах видно, что российское судно стоит поодаль от турецкого. Серьезных повреждений на обоих сухогрузах не заметно.Как сообщили агентству представители судоходной компании "Волжское пароходство", предварительной причиной инцидента стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu. На борту "Русича-10", следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 человек, все они — граждане России.
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в мире, турция, столкновение

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

14:26 25.09.2021 (обновлено: 14:39 25.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле
Вид на пролив Босфор в турецком городе Стамбуле - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Сергей Субботин
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Российский сухогруз "Русич-10" столкнулся с турецким "Тахсин Имамоглу" в проливе Босфор.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Два сухогруза – российский и турецкий – утром в субботу, 25 сентября, не смогли разойтись в проливе Босфор, пишет РИА Новости.
Береговая охрана Турции сообщила, что оба судна были отшвартованы в порт.

"После столкновения в проливе Босфор российского и турецкого сухогрузов "Русич 10" и Tahsin İmamoğlu три спасательных катера и 14 буксиров были направлены на помощь. Оба сухогруза отшвартовали и поставили на якорь в порту", – говорится в сообщении береговой охраны.

Позже турецкое издание Yeni Şafak опубликовало видео, на котором запечатлены столкнувшиеся в проливе Босфор сухогрузы "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu. На кадрах видно, что российское судно стоит поодаль от турецкого. Серьезных повреждений на обоих сухогрузах не заметно.
Как сообщили агентству представители судоходной компании "Волжское пароходство", предварительной причиной инцидента стал отказ рулевого управления Tahsin İmamoğlu. На борту "Русича-10", следовавшего из порта Гемлик в Таганрог, находятся 11 человек, все они — граждане России.
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