https://ru.sputnik.md/20210925/gavrilitsa-vizit-bryussel-45039304.html

Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель

Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель

Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель

2021-09-25T13:00+0300

2021-09-25T13:00+0300

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политика

брюссель

визит

наталья гаврилица

молдова

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В воскресенье премьер-министр Наталья Гаврилица отправляется в свою первую зарубежную поездку.В ходе трехдневного визита в Брюссель, который продлится с 26 по 29 сентября, премьера будет сопровождать глава МИДЕИ Нику Попеску.В понедельник они встретятся с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.Также премьер-министр в Брюсселе встретится с молдавскими гражданами, которые работают в Бельгии, сообщает посольство Молдовы в этой стране.

https://ru.sputnik.md/20210902/sandu-vizit-moskva-44440631.html

брюссель

молдова

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2021

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брюссель, визит, наталья гаврилица, молдова