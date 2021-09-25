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Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель
Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель
Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель
2021-09-25T13:00+0300
2021-09-25T13:00+0300
политика
брюссель
визит
наталья гаврилица
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В воскресенье премьер-министр Наталья Гаврилица отправляется в свою первую зарубежную поездку.В ходе трехдневного визита в Брюссель, который продлится с 26 по 29 сентября, премьера будет сопровождать глава МИДЕИ Нику Попеску.В понедельник они встретятся с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.Также премьер-министр в Брюсселе встретится с молдавскими гражданами, которые работают в Бельгии, сообщает посольство Молдовы в этой стране.
https://ru.sputnik.md/20210902/sandu-vizit-moskva-44440631.html
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брюссель, визит, наталья гаврилица, молдова

Наталья Гаврилица отправится с визитом в Брюссель

13:00 25.09.2021
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© Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Natalia Gavriliţa
Premierul Natalia Gavriliţa - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Это первый зарубежный визит премьер-министра с момента ее назначения на пост главы правительства.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. В воскресенье премьер-министр Наталья Гаврилица отправляется в свою первую зарубежную поездку.
В ходе трехдневного визита в Брюссель, который продлится с 26 по 29 сентября, премьера будет сопровождать глава МИДЕИ Нику Попеску.
В понедельник они встретятся с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борреллем.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
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Также премьер-министр в Брюсселе встретится с молдавскими гражданами, которые работают в Бельгии, сообщает посольство Молдовы в этой стране.
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