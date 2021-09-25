https://ru.sputnik.md/20210925/itogi-nedeli-45022741.html

Итоги недели: тактика Майи Санду и PAS в отношениях с Россией

Итоги недели: тактика Майи Санду и PAS в отношениях с Россией

Итоги недели: тактика Майи Санду и PAS в отношениях с Россией

2021-09-25T15:24+0300

2021-09-25T15:24+0300

2021-09-25T15:43+0300

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в молдове

молдова

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Решение приднестровского вопроса – это внутреннее дело Молдовы. Именно об этом в ходе своего рабочего визита в Кишинев не так давно заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.Однако на минувшей неделе от президента Молдовы Майи Санду вновь прозвучали заявления о том, что ограниченная группа российских войск и миротворцы должны быть выведены из региона. Правда, по оценкам экспертов, Санду сделала это довольно тактично, без предъявления конкретных претензий к российской стороне.Как подобные заявления скажутся на развитии молдавско-российских отношений?В Молдове начались увольнения непривитых от COVID-19 сотрудников, в их числе – учителя: профсоюзы негодуют и грозят громкими судебными процессами. Чем закончится проблема?В сентябре из-за отсутствия прививки от коронавируса в РМ уволены 32 человека, в том числе 18 работников образования. Федерация профсоюзов работников образования опубликовала через Telegram-канал обращение к премьер-министру Наталье Гаврилице. В документе сказано, что количество жалоб на факт увольнения непривитых от коронавируса работников постоянно увеличивается. Уволенные граждане требуют восстановить их в должности. В противном случае профсоюзы оспорят все эти решения в суде.Постоянный рост цен в Молдове: в состоянии ли НАРЭ и правительство контролировать вообще этот процесс?Отвечая на вопрос о недовольстве людей ценами на топливо, директор НАРЭ Евгений Карпов сказал, что Национальное агентство по регулированию в энергетике не является учреждением, которое должно нравиться людям.Эти темы в эфире радиостудии Sputnik Молдова в программе "Экспертиза" обсуждают обозреватели Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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