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Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса
Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса
Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса
2021-09-25T20:57+0300
2021-09-25T20:57+0300
коронавирус
россия
группа крови
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Группа крови человека может оказать влияние на развитие заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.По мнению медика, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.Он также отметил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
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россия, группа крови

Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса

20:57 25.09.2021
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© Pixabay / PIRO4DМодель коронавируса
Модель коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Pixabay / PIRO4D
Доктор Мясников описал, как группы крови связаны с коронавирусом.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Группа крови человека может оказать влияние на развитие заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.
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По мнению медика, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.
"Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава богу. <...> Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов", — объяснил врач.
Он также отметил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.
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