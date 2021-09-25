https://ru.sputnik.md/20210925/koronavirus-45048827.html

Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса

Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса

Врач рассказал, какая категория людей считается защищенной от коронавируса

2021-09-25T20:57+0300

2021-09-25T20:57+0300

2021-09-25T20:57+0300

коронавирус

россия

группа крови

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Группа крови человека может оказать влияние на развитие заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА Новости.По мнению медика, обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, а второй — с раком желудка. Люди с третьей и четвертой группой, в свою очередь, более подвержены раку поджелудочной железы. Тем не менее в некоторых случаях наличие антигенов может уберечь от опасных инфекций.Он также отметил, что встречаются редкие случаи, когда у человека в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. В итоге такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода из-за нее.

https://ru.sputnik.md/20210920/postkovidnyy-sindrom-produkty-isklyuchit-ratsion-44893425.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, группа крови