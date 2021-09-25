https://ru.sputnik.md/20210925/kosmonavty-mks-rekord-45037680.html

Российские космонавты на МКС могут установить рекорд по выходам в космос

Российские космонавты на МКС могут установить рекорд по выходам в космос

Российские космонавты на МКС намерены установить рекорд по выходам в космос

2021-09-25T10:06+0300

2021-09-25T10:06+0300

2021-09-25T11:07+0300

россия

космонавт

мкс

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. В будущем году российские космонавты могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Согласно программе полета станции, имеющейся в распоряжении РИА Новости, всего в 2022-м запланировано девять выходов в космос.Нынешний рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году, тогда их было шесть. А всего с 2001 по 2021 год на МКС было осуществлено 58 российских выходов, в том числе восемь внеплановых.Согласно российской программе, в 2022 году намечаются девять выходов:

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космонавт, мкс