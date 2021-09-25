https://ru.sputnik.md/20210925/krestnyy-khod-covid-19-45046250.html
Митрополия Молдовы отменила крестный ход из-за COVID-19
Митрополия Молдовы отменила крестный ход из-за COVID-19
Митрополия Молдовы отменила крестный ход из-за COVID-19
2021-09-25T18:47+0300
2021-09-25T18:47+0300
2021-09-25T18:47+0300
общество
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митрополия молдовы
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молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Митрополия Молдовы отменила традиционное ежегодное мероприятие — Молодежное паломничество с крестным ходом, которое планировалось провести 27 сентября.Причиной стали новые ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.Организаторы паломничества, которое должно было пройти в этом году в 14-й раз, намерены провести крестный ход в третье воскресенье Великого поста, весной 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210626/Mitropoliya-Moldovy-peredala-odnu-tysyachu-doz-Sputnik-V-dlya-marafona-vaktsinatsii-35262580.html
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крестный ход, церковь, митрополия молдовы, в молдове, молдова
Митрополия Молдовы отменила крестный ход из-за COVID-19
Традиционное молодежное мероприятие пришлось перенести из-за новых ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Митрополия Молдовы отменила традиционное ежегодное мероприятие — Молодежное паломничество с крестным ходом, которое планировалось провести 27 сентября.
Причиной стали новые ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.
Организаторы паломничества, которое должно было пройти в этом году в 14-й раз, намерены провести крестный ход в третье воскресенье Великого поста, весной 2022 года.