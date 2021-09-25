https://ru.sputnik.md/20210925/lesopark-butoyash-kishinev-45039729.html

Лесопарк "Бутояш" приводит в порядок мэрия Кишинева

Лесопарк "Бутояш" приводит в порядок мэрия Кишинева

Лесопарк "Бутояш" приводит в порядок мэрия Кишинева

2021-09-25T15:53+0300

2021-09-25T15:53+0300

2021-09-25T16:06+0300

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники коммунальных служб и ремонтных организаций проводят работы в лесопарке "Бутояш" в столице.Ремонт здесь начался в 2020 году, была построена 2-километровая аллея от улицы Парижской до Ливиу Деляну. Теперь здесь провели освещение.Был отремонтирован старый кинотеатр под открытым небом. Планируется облагородить родниковые источники воды, которые были заброшены.️Сейчас в лесопарке укладывают плитку на пешеходных дорожках, затем установят камеры и уличную мебель. Кроме того, отремонтируют арку у входа и устроят остановку общественного транспорта, сообщил градоначальник.

https://ru.sputnik.md/20210924/u-parka-alunelul-poyavitsya-parkovka-45033895.html

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2021

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кишинев, ион чебан, в молдове, молдова