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Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году
Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году
Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году
2021-09-25T09:07+0300
2021-09-25T09:07+0300
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коронавирус
вакцина
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Страны в совместном заявлении по итогам проведенного саммита заявили о намерении к концу 2022 года произвести миллиард вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости.COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран, - преодоление пандемии COVID-19 и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.
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вакцина
Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году
09:07 25.09.2021 (обновлено: 09:34 25.09.2021)
Лидеры стран Quad подтвердили цель к 2022 году произвести один миллиард вакцин от коронавируса.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik.
Страны в совместном заявлении по итогам проведенного саммита заявили о намерении к концу 2022 года произвести миллиард вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости
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"В дополнение к дозам, финансируемым через COVAX, Австралия, Индия, Япония и Соединенные Штаты обязались пожертвовать во всем мире более 1,2 миллиарда доз безопасных и эффективных вакцин против COVID-19. И на сегодняшний день мы доставили почти 79 миллионов безопасных, эффективных и качественных доз вакцины в страны Индо-Тихоокеанского региона в рамках этих обязательств… Лидеры Quad приветствуют производство компанией Biological E, в том числе за счет наших инвестиций в Quad, по крайней мере одного миллиарда безопасных и эффективных вакцин против COVID-19 к концу 2022 года", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Индии.
COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран, - преодоление пандемии COVID-19 и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.