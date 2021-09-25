https://ru.sputnik.md/20210925/milliard-vaktsin-covid-19-45036514.html

Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году

Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году

Страны Quad намерены произвести миллиард вакцин от COVID-19 в 2022 году

2021-09-25T09:07+0300

2021-09-25T09:07+0300

2021-09-25T09:34+0300

коронавирус

вакцина

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Страны в совместном заявлении по итогам проведенного саммита заявили о намерении к концу 2022 года произвести миллиард вакцин от COVID-19, сообщает РИА Новости.COVAX - международный механизм, запущенный Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран, - преодоление пандемии COVID-19 и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

https://ru.sputnik.md/20210924/vengria-vaktsina-covid-19-45008000.html

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вакцина