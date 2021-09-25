https://ru.sputnik.md/20210925/monety-merkel-45045009.html

В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель

В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель

В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель

2021-09-25T16:25+0300

2021-09-25T16:25+0300

2021-09-25T16:42+0300

в мире

германия

ангела меркель

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов на память об уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель предлагают приобрести сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль.На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021. Стоимость сувенира составляет 49 евро.По итогам выборов в бундестаг, которые пройдут в это воскресенье, 26 сентября, будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе. Меркель не претендует на очередной срок в должности.

https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html

германия

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в мире, германия, ангела меркель