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В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель
В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель
В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель
2021-09-25T16:25+0300
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в мире
германия
ангела меркель
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов на память об уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель предлагают приобрести сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль.На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021. Стоимость сувенира составляет 49 евро.По итогам выборов в бундестаг, которые пройдут в это воскресенье, 26 сентября, будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе. Меркель не претендует на очередной срок в должности.
https://ru.sputnik.md/20210924/merkel-ptichem-zoopark-45015497.html
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в мире, германия, ангела меркель

В Германии выпустили памятные золотые монеты в честь Меркель

16:25 25.09.2021 (обновлено: 16:42 25.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель
Встреча президента РФ В. Путина с канцлером Германии А. Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
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В честь завершения 16-летнего пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера в ФРГ выпустили памятные монеты с ее портретом.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Немецкие онлайн-магазины монет и драгоценных металлов на память об уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель предлагают приобрести сувенирные монеты из чистого золота с ее портретом в профиль.
На монете указаны годы, когда Меркель была на посту канцлера: 2005-2021. Стоимость сувенира составляет 49 евро.
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По итогам выборов в бундестаг, которые пройдут в это воскресенье, 26 сентября, будет сформировано новое правительство с новым канцлером во главе. Меркель не претендует на очередной срок в должности.
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