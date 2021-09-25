https://ru.sputnik.md/20210925/okhrimenko-kak-rossiya-mozhet-zaschitit-moldovu-ot-mirovykh-informatsionnykh-atak-44943803.html

Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак

Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак

Эксперт в области информационных технологий сравнил информационную безопасность с перекрестком, рассказал о рождении нового предмета и напомнил, что от концепции безопасности Молдовы зависит наше информационное будущее.

2021-09-25T08:00+0300

2021-09-25T08:00+0300

2021-09-25T08:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44945444_0:21:641:381_1920x0_80_0_0_0e82f9b684df9961959fbf541bb791f0.jpg

Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак

Цифровизацию вполне можно сравнить с перекрестком, на котором встречаются информационные технологии, специалисты по безопасности информации, представители министерства иностранных дел, здравоохранения и политики. Формируя политику безопасности государства на самом высоком уровне, необходимы усилия всех специалистов без исключения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессор, эксперт в области информационных технологий, преподаватель университета Сергей Охрименко.Охрименко также рассказал о появлении в стенах Московского государственного института международных отношений такого научного предмета, как международная информационная безопасность. Полный курс предмета вошел в трехтомник, где третий том - практическое руководство. Для Молдовы было бы весьма полезно использовать эту практику при разработке концепции информационной безопасности.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио