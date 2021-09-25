https://ru.sputnik.md/20210925/okhrimenko-kak-rossiya-mozhet-zaschitit-moldovu-ot-mirovykh-informatsionnykh-atak-44943803.html
Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак
Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак
Эксперт в области информационных технологий сравнил информационную безопасность с перекрестком, рассказал о рождении нового предмета и напомнил, что от концепции безопасности Молдовы зависит наше информационное будущее.
2021-09-25T08:00+0300
2021-09-25T08:00+0300
2021-09-25T08:00+0300
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Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак
Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак
Цифровизацию вполне можно сравнить с перекрестком, на котором встречаются информационные технологии, специалисты по безопасности информации, представители министерства иностранных дел, здравоохранения и политики. Формируя политику безопасности государства на самом высоком уровне, необходимы усилия всех специалистов без исключения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал профессор, эксперт в области информационных технологий, преподаватель университета Сергей Охрименко.Охрименко также рассказал о появлении в стенах Московского государственного института международных отношений такого научного предмета, как международная информационная безопасность. Полный курс предмета вошел в трехтомник, где третий том - практическое руководство. Для Молдовы было бы весьма полезно использовать эту практику при разработке концепции информационной безопасности.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Охрименко: как Россия может защитить Молдову от мировых информационных атак
Эксперт в области информационных технологий сравнил информационную безопасность с перекрестком, рассказал о рождении нового предмета и напомнил, что от концепции безопасности Молдовы зависит наше информационное будущее.
Цифровизацию вполне можно сравнить с перекрестком, на котором встречаются информационные технологии, специалисты по безопасности информации, представители министерства иностранных дел, здравоохранения и политики. Формируя политику безопасности государства на самом высоком уровне, необходимы усилия всех специалистов без исключения. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал профессор, эксперт в области информационных технологий, преподаватель университета Сергей Охрименко.
"У нас же получается либо политики, либо спецорганы. Все остальные остаются вне доступа, ну и документы, естественно, рождаются однобокие. В рамках таких документов нет надобности раскрывать, грозят ли нам с Востока или с Запада, это должен быть концептуальный документ, стоящий на защите основ нашего государства", - считает эксперт.
Охрименко также рассказал о появлении в стенах Московского государственного института международных отношений такого научного предмета, как международная информационная безопасность. Полный курс предмета вошел в трехтомник, где третий том - практическое руководство. Для Молдовы было бы весьма полезно использовать эту практику при разработке концепции информационной безопасности.
"Разработка концепции - задача не только для технических специалистов, так как концепция включает в себя энергетическую, информационную и продовольственную составляющие, от которых зависит будущее нашей информации. К сожалению, для этого у Молдовы нет полных статистических данных о демографии, валовом продукте и остальном. Реальной картины у нас нет, но, возможно, такое серьезное упущение удастся восполнить при помощи цифровых технологий", - заключил собеседник.