https://ru.sputnik.md/20210925/parlament-zakony-otsenka-45045889.html

Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году

Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году

Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году

2021-09-25T17:50+0300

2021-09-25T17:50+0300

2021-09-25T18:06+0300

общество

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парламент

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молдова

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло решение внести изменения в План оценки нормативных актов на 2021 год.В дополнение к документам, включенным в предыдущий план, будут оценены Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, закон о государственном надзоре за общественным здоровьем, закон о социальных услугах и закон о деятельности полиции и статусе полицейского.В целом План оценки нормативных актов на 2021 год содержит более 40 законов. Отчеты об оценке законов публикуются на сайте парламента. Обычно они содержат анализ собранных данных, информацию о целях, которые остались невыполненными, выводы и рекомендации.Так, один из последних отчетов об оценке закона о контроле над табаком показал, что после повышения акцизов на табачные изделия их потребление снизилось, а цены выросли, что принесло госбюджету дополнительно 300 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20210923/rukovoditeli-podkontrolnykh-parlamentu-organov-mogut-byt-sanktsionirovany-44992930.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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контроль, законы, парламент, в молдове, молдова