https://ru.sputnik.md/20210925/parlament-zakony-otsenka-45045889.html
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
2021-09-25T17:50+0300
2021-09-25T17:50+0300
2021-09-25T18:06+0300
общество
контроль
законы
парламент
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_a8d43f9d850edfd41337a31251acb246.jpg
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло решение внести изменения в План оценки нормативных актов на 2021 год.В дополнение к документам, включенным в предыдущий план, будут оценены Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, закон о государственном надзоре за общественным здоровьем, закон о социальных услугах и закон о деятельности полиции и статусе полицейского.В целом План оценки нормативных актов на 2021 год содержит более 40 законов. Отчеты об оценке законов публикуются на сайте парламента. Обычно они содержат анализ собранных данных, информацию о целях, которые остались невыполненными, выводы и рекомендации.Так, один из последних отчетов об оценке закона о контроле над табаком показал, что после повышения акцизов на табачные изделия их потребление снизилось, а цены выросли, что принесло госбюджету дополнительно 300 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20210923/rukovoditeli-podkontrolnykh-parlamentu-organov-mogut-byt-sanktsionirovany-44992930.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43440078_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_9e79bca33123782de8b469e46899a2f6.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
контроль, законы, парламент, в молдове, молдова
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
17:50 25.09.2021 (обновлено: 18:06 25.09.2021)
Контролю будет подвергнут Кодекс об аудиовизуальных медиаслугах, а также еще ряд законов.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло решение внести изменения в План оценки нормативных актов на 2021 год.
В дополнение к документам, включенным в предыдущий план, будут оценены Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, закон о государственном надзоре за общественным здоровьем, закон о социальных услугах и закон о деятельности полиции и статусе полицейского.
В целом План оценки нормативных актов на 2021 год содержит более 40 законов. Отчеты об оценке законов публикуются на сайте парламента. Обычно они содержат анализ собранных данных, информацию о целях, которые остались невыполненными, выводы и рекомендации.
Так, один из последних отчетов об оценке закона о контроле над табаком показал, что после повышения акцизов на табачные изделия их потребление снизилось, а цены выросли, что принесло госбюджету дополнительно 300 миллионов леев.