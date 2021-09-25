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https://ru.sputnik.md/20210925/parlament-zakony-otsenka-45045889.html
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году
2021-09-25T17:50+0300
2021-09-25T18:06+0300
общество
контроль
законы
парламент
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло решение внести изменения в План оценки нормативных актов на 2021 год.В дополнение к документам, включенным в предыдущий план, будут оценены Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, закон о государственном надзоре за общественным здоровьем, закон о социальных услугах и закон о деятельности полиции и статусе полицейского.В целом План оценки нормативных актов на 2021 год содержит более 40 законов. Отчеты об оценке законов публикуются на сайте парламента. Обычно они содержат анализ собранных данных, информацию о целях, которые остались невыполненными, выводы и рекомендации.Так, один из последних отчетов об оценке закона о контроле над табаком показал, что после повышения акцизов на табачные изделия их потребление снизилось, а цены выросли, что принесло госбюджету дополнительно 300 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20210923/rukovoditeli-podkontrolnykh-parlamentu-organov-mogut-byt-sanktsionirovany-44992930.html
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Александр Исаев
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контроль, законы, парламент, в молдове, молдова

Парламент сообщил, какие законы будут подвергнуты оценке в этом году

17:50 25.09.2021 (обновлено: 18:06 25.09.2021)
240
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Контролю будет подвергнут Кодекс об аудиовизуальных медиаслугах, а также еще ряд законов.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Постоянное бюро парламента приняло решение внести изменения в План оценки нормативных актов на 2021 год.

В дополнение к документам, включенным в предыдущий план, будут оценены Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах, закон о государственном надзоре за общественным здоровьем, закон о социальных услугах и закон о деятельности полиции и статусе полицейского.
В целом План оценки нормативных актов на 2021 год содержит более 40 законов. Отчеты об оценке законов публикуются на сайте парламента. Обычно они содержат анализ собранных данных, информацию о целях, которые остались невыполненными, выводы и рекомендации.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
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Руководители подконтрольных парламенту органов могут быть санкционированы
23 сентября, 17:11
176
Так, один из последних отчетов об оценке закона о контроле над табаком показал, что после повышения акцизов на табачные изделия их потребление снизилось, а цены выросли, что принесло госбюджету дополнительно 300 миллионов леев.
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