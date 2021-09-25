https://ru.sputnik.md/20210925/pogodnye-rekordy-moldovy-25-sentyabrya-45020965.html

Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

Самое теплое и самое холодное 25 сентября в истории

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Самое холодное 25 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1956 году в этот день температура воздуха составила -0,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 сентября зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +30,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

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2021

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в молдове, климат, погода, рекорды