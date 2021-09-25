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Погодные рекорды Молдовы 25 сентября
Погодные рекорды Молдовы 25 сентября
Самое теплое и самое холодное 25 сентября в истории
2021-09-25T00:02+0300
2021-09-25T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Самое холодное 25 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1956 году в этот день температура воздуха составила -0,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 сентября зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +30,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 сентября

00:02 25.09.2021
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© Sputnik / Дмитрий МакеевЗнаменитый кот Мостик
Знаменитый кот Мостик - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Самое холодное 25 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1956 году в этот день температура воздуха составила -0,5 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 25 сентября зафиксировали в 1953 году. Тогда термометры показали +30,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 29,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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