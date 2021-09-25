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Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
2021-09-25T16:51+0300
2021-09-25T16:51+0300
коронавирус
спасатели
пожарные
вакцинация
генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Большинство спасателей и пожарных вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу.Он сообщил, что уровень вакцинации среди сотрудников ГИЧС, по последним данным, достиг 82%.Харабаджиу призвал граждан Молдовы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что она позволяет обезопасить от заражения пожарных и спасателей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.Во время брифинга был продемонстрирован социальный ролик для поощрения вакцинации граждан, в котором спасатели также призывают жителей страны вакцинироваться от COVID-19.
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спасатели, пожарные, вакцинация, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы, в молдове, молдова

Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19

16:51 25.09.2021
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© Sputnik / OsmatescoСпасатели
Спасатели - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Большинство спасателей и пожарных вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу.
Он сообщил, что уровень вакцинации среди сотрудников ГИЧС, по последним данным, достиг 82%.
Харабаджиу призвал граждан Молдовы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что она позволяет обезопасить от заражения пожарных и спасателей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.
Во время брифинга был продемонстрирован социальный ролик для поощрения вакцинации граждан, в котором спасатели также призывают жителей страны вакцинироваться от COVID-19.
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