https://ru.sputnik.md/20210925/pozharnye-spasately-covid-19-45044020.html
Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19
2021-09-25T16:51+0300
2021-09-25T16:51+0300
2021-09-25T16:51+0300
коронавирус
спасатели
пожарные
вакцинация
генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/06/33889382_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923fb741632a45005e395202978c44f4.jpg
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Большинство спасателей и пожарных вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу.Он сообщил, что уровень вакцинации среди сотрудников ГИЧС, по последним данным, достиг 82%.Харабаджиу призвал граждан Молдовы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что она позволяет обезопасить от заражения пожарных и спасателей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.Во время брифинга был продемонстрирован социальный ролик для поощрения вакцинации граждан, в котором спасатели также призывают жителей страны вакцинироваться от COVID-19.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/06/33889382_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d7eb133d53dbeb73cfcd79069fa8797f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
спасатели, пожарные, вакцинация, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы, в молдове, молдова
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Большинство спасателей и пожарных вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу.
Он сообщил, что уровень вакцинации среди сотрудников ГИЧС, по последним данным, достиг 82%.
Харабаджиу призвал граждан Молдовы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что она позволяет обезопасить от заражения пожарных и спасателей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.
Во время брифинга был продемонстрирован социальный ролик для поощрения вакцинации граждан, в котором спасатели также призывают жителей страны вакцинироваться от COVID-19.