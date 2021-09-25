https://ru.sputnik.md/20210925/pozharnye-spasately-covid-19-45044020.html

Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19

Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19

Большинство пожарных и спасателей вакцинированы от COVID-19

2021-09-25T16:51+0300

2021-09-25T16:51+0300

2021-09-25T16:51+0300

коронавирус

спасатели

пожарные

вакцинация

генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/06/33889382_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_923fb741632a45005e395202978c44f4.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Большинство спасателей и пожарных вакцинированы от COVID-19. Об этом заявил на брифинге глава Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михаил Харабаджиу.Он сообщил, что уровень вакцинации среди сотрудников ГИЧС, по последним данным, достиг 82%.Харабаджиу призвал граждан Молдовы пройти вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что она позволяет обезопасить от заражения пожарных и спасателей, которые находятся на первой линии борьбы с пандемией.Во время брифинга был продемонстрирован социальный ролик для поощрения вакцинации граждан, в котором спасатели также призывают жителей страны вакцинироваться от COVID-19.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

спасатели, пожарные, вакцинация, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы, в молдове, молдова