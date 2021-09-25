https://ru.sputnik.md/20210925/putin-vstrecha-gosduma-45045723.html

Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму

Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму

Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму

2021-09-25T17:20+0300

2021-09-25T17:20+0300

2021-09-25T18:07+0300

россия

владимир путин

госдума

выборы в госдуму

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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидеров партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.В ходе встречи Путин отметил, что выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка при этом была высокой. Он также поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.Он также призвал партии выполнить все предвыборные обещания."Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", – заявил российский лидер.Важным итогом нынешних выборов Путин назвал появление пятой партии в новом составе Госдумы.С президентом РФ встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-gosduma-rf-moldova-44870758.html

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владимир путин, госдума, выборы в госдуму