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Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
17:20 25.09.2021 (обновлено: 18:07 25.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Климентьев/
Встреча российского президента с главами партий, вошедших в состав Госдумы 8-го созыва, прошла онлайн.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидеров партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.
В ходе встречи Путин отметил, что выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка при этом была высокой. Он также поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.
"Ее (Госдумы - ред.) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", – добавил Путин.
Он также призвал партии выполнить все предвыборные обещания.
"Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", – заявил российский лидер.
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Важным итогом нынешних выборов Путин назвал появление пятой партии в новом составе Госдумы.
"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", – подчеркнул Путин.
С президентом РФ встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.