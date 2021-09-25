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Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму
2021-09-25T17:20+0300
2021-09-25T18:07+0300
россия
владимир путин
госдума
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидеров партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.В ходе встречи Путин отметил, что выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка при этом была высокой. Он также поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.Он также призвал партии выполнить все предвыборные обещания."Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", – заявил российский лидер.Важным итогом нынешних выборов Путин назвал появление пятой партии в новом составе Госдумы.С президентом РФ встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
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владимир путин, госдума, выборы в госдуму

Путин провел встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму

17:20 25.09.2021 (обновлено: 18:07 25.09.2021)
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© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Встреча российского президента с главами партий, вошедших в состав Госдумы 8-го созыва, прошла онлайн.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидеров партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.
В ходе встречи Путин отметил, что выборы в России прошли открыто и в соответствии с законом, явка при этом была высокой. Он также поблагодарил граждан за участие в выборах и отметил, что они были открытыми.

"Ее (Госдумы - ред.) состав определили граждане России, реализовав свое конституционное суверенное право, а сами выборы прошли открыто, строго в соответствии с законом и при высокой явке. В них приняли участие более половины избирателей страны. В этой связи хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участок, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно", – добавил Путин.

Он также призвал партии выполнить все предвыборные обещания.
"Не важно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", – заявил российский лидер.
Выборы в Госдуму РФ и Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Радио
Выборы в Госдуму РФ и Молдова
20 сентября, 08:30
208
Важным итогом нынешних выборов Путин назвал появление пятой партии в новом составе Госдумы.

"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", – подчеркнул Путин.

С президентом РФ встретились председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев, руководство "Единой России" во главе с Дмитрием Медведевым и Сергеем Неверовым, руководство "Справедливой России - За правду" во главе с Сергеем Мироновым.
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