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Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
2021-09-25T20:29+0300
2021-09-25T20:29+0300
общество
полиция
вождение
пьяный за рулем
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Пять водителей в нетрезвом состоянии за одну ночь были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.Ранее Генеральная прокуратура предложила перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде в категорию правонарушений с более суровым наказанием.Генпрокурор Александр Стояногло также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html
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полиция, вождение, пьяный за рулем, в молдове, молдова

Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция

20:29 25.09.2021
389
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Правоохранители призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и сообщать о пьяных на дороге.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Пять водителей в нетрезвом состоянии за одну ночь были задержаны сотрудниками полиции.
Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.
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13 сентября, 09:32
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Ранее Генеральная прокуратура предложила перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде в категорию правонарушений с более суровым наказанием.
Генпрокурор Александр Стояногло также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.
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