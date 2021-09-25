https://ru.sputnik.md/20210925/pyanye-za-rulem-45046835.html
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
2021-09-25T20:29+0300
2021-09-25T20:29+0300
2021-09-25T20:29+0300
общество
полиция
вождение
пьяный за рулем
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Пять водителей в нетрезвом состоянии за одну ночь были задержаны сотрудниками полиции. Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.Ранее Генеральная прокуратура предложила перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде в категорию правонарушений с более суровым наказанием.Генпрокурор Александр Стояногло также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.
https://ru.sputnik.md/20210913/dtp-novykh-anenakh-pyanyy-voditel-sbil-mototsiklista-44698821.html
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полиция, вождение, пьяный за рулем, в молдове, молдова
Пятерых пьяных за рулем за одну ночь задержала полиция
Правоохранители призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и сообщать о пьяных на дороге.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Пять водителей в нетрезвом состоянии за одну ночь были задержаны сотрудниками полиции.
Об этом сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.
Ранее Генеральная прокуратура предложила
перевести вождение автомобиля в нетрезвом виде в категорию правонарушений с более суровым наказанием.
Генпрокурор Александр Стояногло также предложил наказывать таких водителей в течение 30 дней с момента совершения правонарушения.