https://ru.sputnik.md/20210925/reysy-bukharest-yassy-odessa-45039425.html

ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу

ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу

ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу

2021-09-25T13:57+0300

2021-09-25T13:57+0300

2021-09-25T13:57+0300

бухарест

яссы

одесса

"железная дорога молдовы"

общество

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) объявила, что намерена возобновить до первого ноября три пассажирских рейса.Речь идет о рейсах Кишинев – Бухарест, Кишинев – Яссы и Кишинев – Одесса.Олег Тофилат, директор ГП "Железная дорога Молдовы", уточнил, что планируется открыть два рейса в неделю в Бухарест, во вторник и пятницу. Позже в зависимости от пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено. Время в пути на поезде из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов.В то же время руководитель предприятия сказал, что возобновление рейса Кишинев – Бухарест зависит от многих факторов, в том числе от готовности вагонов, для ремонта которых необходимы комплектующие.С начала ноября также ожидается возобновление рейсов в Яссы и Одессу на модернизированных поездах.

https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html

бухарест

яссы

одесса

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2021

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бухарест, яссы, одесса, "железная дорога молдовы"