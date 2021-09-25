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ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
2021-09-25T13:57+0300
2021-09-25T13:57+0300
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) объявила, что намерена возобновить до первого ноября три пассажирских рейса.Речь идет о рейсах Кишинев – Бухарест, Кишинев – Яссы и Кишинев – Одесса.Олег Тофилат, директор ГП "Железная дорога Молдовы", уточнил, что планируется открыть два рейса в неделю в Бухарест, во вторник и пятницу. Позже в зависимости от пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено. Время в пути на поезде из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов.В то же время руководитель предприятия сказал, что возобновление рейса Кишинев – Бухарест зависит от многих факторов, в том числе от готовности вагонов, для ремонта которых необходимы комплектующие.С начала ноября также ожидается возобновление рейсов в Яссы и Одессу на модернизированных поездах.
https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html
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бухарест, яссы, одесса, "железная дорога молдовы"

ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу

13:57 25.09.2021
117
© Sputnik / Mihai CarausЖелезная дорога Молдовы
Железная дорога Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Поезд в Бухарест будет ходить два раза в неделю, затем число рейсов может быть увеличено.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) объявила, что намерена возобновить до первого ноября три пассажирских рейса.
Речь идет о рейсах Кишинев – Бухарест, Кишинев – Яссы и Кишинев – Одесса.
Олег Тофилат, директор ГП "Железная дорога Молдовы", уточнил, что планируется открыть два рейса в неделю в Бухарест, во вторник и пятницу. Позже в зависимости от пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено. Время в пути на поезде из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов.
Железнодорожный светофор - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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В то же время руководитель предприятия сказал, что возобновление рейса Кишинев – Бухарест зависит от многих факторов, в том числе от готовности вагонов, для ремонта которых необходимы комплектующие.
С начала ноября также ожидается возобновление рейсов в Яссы и Одессу на модернизированных поездах.
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