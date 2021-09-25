https://ru.sputnik.md/20210925/reysy-bukharest-yassy-odessa-45039425.html
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
2021-09-25T13:57+0300
2021-09-25T13:57+0300
2021-09-25T13:57+0300
бухарест
яссы
одесса
"железная дорога молдовы"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0f/33260022_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b693c5c137447c10e8171ee9d2bbe88d.jpg
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) объявила, что намерена возобновить до первого ноября три пассажирских рейса.Речь идет о рейсах Кишинев – Бухарест, Кишинев – Яссы и Кишинев – Одесса.Олег Тофилат, директор ГП "Железная дорога Молдовы", уточнил, что планируется открыть два рейса в неделю в Бухарест, во вторник и пятницу. Позже в зависимости от пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено. Время в пути на поезде из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов.В то же время руководитель предприятия сказал, что возобновление рейса Кишинев – Бухарест зависит от многих факторов, в том числе от готовности вагонов, для ремонта которых необходимы комплектующие.С начала ноября также ожидается возобновление рейсов в Яссы и Одессу на модернизированных поездах.
https://ru.sputnik.md/20210815/direktor-zhdm-situatsiya-na-zheleznoy-doroge-normalizuetsya-43919299.html
бухарест
яссы
одесса
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/0f/33260022_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_395d56171d8052f4493b43abd53743f2.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
бухарест, яссы, одесса, "железная дорога молдовы"
ЖДМ возобновит рейсы в Бухарест, Яссы и Одессу
Поезд в Бухарест будет ходить два раза в неделю, затем число рейсов может быть увеличено.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) объявила, что намерена возобновить до первого ноября три пассажирских рейса.
Речь идет о рейсах Кишинев – Бухарест, Кишинев – Яссы и Кишинев – Одесса.
Олег Тофилат, директор ГП "Железная дорога Молдовы", уточнил, что планируется открыть два рейса в неделю в Бухарест, во вторник и пятницу. Позже в зависимости от пассажиропотока количество рейсов может быть увеличено. Время в пути на поезде из Кишинева в Бухарест составляет около 13 часов.
В то же время руководитель предприятия сказал, что возобновление рейса Кишинев – Бухарест зависит от многих факторов, в том числе от готовности вагонов, для ремонта которых необходимы комплектующие.
С начала ноября также ожидается возобновление рейсов в Яссы и Одессу на модернизированных поездах.