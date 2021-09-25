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"Проходной двор для преступников": Саакашвили высказался о ситуации на Украине
"Проходной двор для преступников": Саакашвили высказался о ситуации на Украине
"Проходной двор для преступников": Саакашвили высказался о ситуации на Украине
2021-09-25T11:33+0300
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в мире
украина
михаил саакашвили
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КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства, сообщает РИА Новости.По его мнению, такое положение вещей сложилось из-за коррупции в правоохранительных органах."Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", – добавил Саакашвили.
https://ru.sputnik.md/20210923/na-ukraine-prinyali-zakon-ob-oligarkhakh-44996750.html
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в мире, украина, михаил саакашвили

"Проходной двор для преступников": Саакашвили высказался о ситуации на Украине

11:33 25.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили, фото из архива
Михаил Саакашвили, фото из архива - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Саакашвили назвал Украину отстойником и проходным двором для преступников из-за высокого уровня коррупции в стране.
КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина стала проходным двором для преступников с постсоветского пространства, сообщает РИА Новости.
"Украина – проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить, – заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".
По его мнению, такое положение вещей сложилось из-за коррупции в правоохранительных органах.
"Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", – добавил Саакашвили.
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