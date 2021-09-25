https://ru.sputnik.md/20210925/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-gryadet-poteplenie-45022470.html

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 25 26 и 27 сентября

2021-09-25T07:00+0300

2021-09-25T07:00+0300

2021-09-25T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.Ветер северо-западный, днем местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 сентября: ночью – от +6 до +8, днем – от +16 до +18.В последующие сутки температура воздуха продолжит повышаться. В воскресенье днем ожидается до +26 градусов.Праздники и народные приметы25 сентября 2021 года отмечено в народном календаре как день Артамона-Змеевика. В эту дату православные христиане почитают память священномученика Артамона, который был епископом в Италии и обрел известность благодаря обращению многих людей языческой веры в христианскую.В древности к необычному празднику относились неоднозначно, ведь он может принести как большой успех, так и серьезные проблемы. Поэтому наши предки проводили специальные обряды и соблюдали строгие правила. Считается, что 25 сентября день и ночь равняются, а все змеи уползают в лес, где впадают в спячку.

https://ru.sputnik.md/20200403/net-khuda-bez-dobra-zaprescheny-vse-vidy-rubki-v-lesakh-29750161.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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