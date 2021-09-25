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Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии
Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии
Министерство здравоохранения Италии уточнило, какие виды документов о вакцинации, сделанной за рубежом, будут признаваться в стране. 25.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-25T11:04+0300
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сертификат
италия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии выпустило циркуляр, регулирующий признание документов о вакцинации против COVID-19.Документ перечисляет вакцины, которые будут признаваться на территории Италии, и страны, выпускающие сертификаты о вакцинации, признанные итальянским Минздравом.В числе стран, указанных министерством, находится и Молдова. Циркуляр уточняет, что признается вакцинирование препаратами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам.Срок действия сертификатов о вакцинации, полученных за границей, такой же, как и у "зеленого сертификата", выданного итальянским государством.Принимаются сертификаты, выданные и представленные в бумажном или цифровом формате на одном из следующих языков: итальянском, английском, французском, испанском или немецком.
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сертификат, италия, вакцинация

Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии

11:04 25.09.2021 (обновлено: 11:06 25.09.2021)
90
© AFP 2021 / ERIC LALMANDЭлектронный сертификат о вакцинации
Электронный сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Министерство здравоохранения Италии уточнило, какие виды документов о вакцинации, сделанной за рубежом, будут признаваться в стране.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии выпустило циркуляр, регулирующий признание документов о вакцинации против COVID-19.
Документ перечисляет вакцины, которые будут признаваться на территории Италии, и страны, выпускающие сертификаты о вакцинации, признанные итальянским Минздравом.
В числе стран, указанных министерством, находится и Молдова. Циркуляр уточняет, что признается вакцинирование препаратами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам.
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Срок действия сертификатов о вакцинации, полученных за границей, такой же, как и у "зеленого сертификата", выданного итальянским государством.

Принимаются сертификаты, выданные и представленные в бумажном или цифровом формате на одном из следующих языков: итальянском, английском, французском, испанском или немецком.
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