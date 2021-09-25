https://ru.sputnik.md/20210925/sertifikat-vaktsinatsia-moldova-italia-45038097.html

Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии

Сертификаты о вакцинации в Молдове будут признавать в Италии

Министерство здравоохранения Италии уточнило, какие виды документов о вакцинации, сделанной за рубежом, будут признаваться в стране. 25.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-25T11:04+0300

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коронавирус

сертификат

италия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии выпустило циркуляр, регулирующий признание документов о вакцинации против COVID-19.Документ перечисляет вакцины, которые будут признаваться на территории Италии, и страны, выпускающие сертификаты о вакцинации, признанные итальянским Минздравом.В числе стран, указанных министерством, находится и Молдова. Циркуляр уточняет, что признается вакцинирование препаратами, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам.Срок действия сертификатов о вакцинации, полученных за границей, такой же, как и у "зеленого сертификата", выданного итальянским государством.Принимаются сертификаты, выданные и представленные в бумажном или цифровом формате на одном из следующих языков: итальянском, английском, французском, испанском или немецком.

https://ru.sputnik.md/20210924/bolee-32-tysyach-doz-vaktsiny-pfizer-dostavleny-v-kishinev-45027333.html

италия

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сертификат, италия, вакцинация