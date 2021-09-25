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https://ru.sputnik.md/20210925/sochi-livni-45039976.html
На Сочи обрушились ливни: закрыта федеральная трасса, этап "Формулы-2" отменен
На Сочи обрушились ливни: закрыта федеральная трасса, этап "Формулы-2" отменен
На Сочи обрушились ливни: закрыта федеральная трасса, этап "Формулы-2" отменен
2021-09-25T12:31+0300
2021-09-25T12:52+0300
россия
ливень
затопление
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Ливни начались в районе Сочи ранним утром в субботу, они вызвали подтопления в городе.Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в поселке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию.По ее данным, уровень воды нарастал постепенно, но и после того, как интенсивность осадков снизилась, движение по дороге было невозможным. Несмотря на то что позже его восстановили, водителей попросили воздержаться от поездок.Сообщается, что из-за непогоды была перенесена первая гонка этапа чемпионата "Формулы-2" в Сочи. Новая дата проведения гонки пока не назначена.В Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Отмечается, что в районах горных рек наблюдаются колебания уровней воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуацию контролируют 812 сотрудников МЧС, в готовности находятся 260 единиц техники.
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ливень, затопление

На Сочи обрушились ливни: закрыта федеральная трасса, этап "Формулы-2" отменен

12:31 25.09.2021 (обновлено: 12:52 25.09.2021)
90
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛивень. Архивное фото
Ливень. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Сильные дожди начались в районе Сочи ранним утром в субботу, они вызвали подтопления в городе.
Ливни начались в районе Сочи ранним утром в субботу, они вызвали подтопления в городе.
Стометровый участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи в поселке Вардане затопило из-за сильного дождя, движение на нем останавливали, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию.
По ее данным, уровень воды нарастал постепенно, но и после того, как интенсивность осадков снизилась, движение по дороге было невозможным. Несмотря на то что позже его восстановили, водителей попросили воздержаться от поездок.
Сообщается, что из-за непогоды была перенесена первая гонка этапа чемпионата "Формулы-2" в Сочи. Новая дата проведения гонки пока не назначена.
В Сочи действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Отмечается, что в районах горных рек наблюдаются колебания уровней воды, но они пока не достигают опасных отметок. Ситуацию контролируют 812 сотрудников МЧС, в готовности находятся 260 единиц техники.
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