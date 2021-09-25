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Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях
Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях
Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях
2021-09-25T19:40+0300
2021-09-25T19:40+0300
2021-09-25T19:49+0300
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Проведенный в спешке выход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, в стране осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях."Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", – добавил он.
https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html
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в мире, сша, сергей лавров, афганистан, мид рф
Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях
19:40 25.09.2021 (обновлено: 19:49 25.09.2021)
Глава МИД РФ рассказал, какими могут быть последствия спешного уходя стран НАТО из Афганистана.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Проведенный в спешке выход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, в стране осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях.
"К сожалению, поспешный уход, назовем это так, войск Соединенных Штатов и других стран НАТО осуществлялся без какого-либо осмысления последствий, а последствия, как вы знаете, заключаются в том, что в Афганистане осталось очень много вооружений", – сказал Лавров на пресс-конференции.
"Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", – добавил он.