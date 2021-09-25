https://ru.sputnik.md/20210925/ssha-afganistan-45047961.html

Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях

Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях

Лавров: США и НАТО вышли из Афганистана, не думая о последствиях

2021-09-25T19:40+0300

2021-09-25T19:40+0300

2021-09-25T19:49+0300

в мире

сша

сергей лавров

афганистан

мид рф

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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Проведенный в спешке выход войск США и НАТО из Афганистана проходил без осмысления последствий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, в стране осталось много вооружений, необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях."Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях", – добавил он.

https://ru.sputnik.md/20210925/bezhentsy-afganistan-45040272.html

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в мире, сша, сергей лавров, афганистан, мид рф