https://ru.sputnik.md/20210925/stefan-velikiy-krym-knyazhna-maria-45022096.html

Император Византии: зачем Стефан III Великий женился на крымской княжне Марии

Император Византии: зачем Стефан III Великий женился на крымской княжне Марии

После смерти в 1467 году своей первой супруги Евдокии – сестры киевского князя Семена Олельковича – молдавский господарь Стефан III Великий пять лет оставался... 25.09.2021, Sputnik Молдова

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молдова

история

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Второй брак Стефана III состоялся в сентябре 1472 года. Одна из старейших молдавских летописей – Бистрицкая – сообщает: В лето 6980 месяца сентемвриа 14 прият Стефан воевода себе госпожда княгине Мария от Мангопа.В Краткой хронике Стефана об этом же событии сказано: … dem 14 tag bracht man dem Stephan voyvoda dye furstyn auss Maugop myt dem namen Marya; sy was ein Zerkassin und hat 2 tochter myt yr etc. … [в месяце сентябре] 14 дня привезли воеводе Стефану принцессу из Мангупа по имени Мария; она была черкешенкой, и он имел с ней двух дочерей и т. д.Из какой же страны приехала в Молдавию принцесса Мария Мангупская и каково ее происхождение?Неприступная крепость в КрымуКрым с давних времен был населен разными народами. В первые века нашей эры здесь жили тавро-скифы, греки, евреи, аланы, готы и другие. Часть полуострова долгое время входила в состав Романии (иначе ее называли Восточная Римская империя или Византия) и была процветающей областью, с хорошим климатом, прекрасной природой, красивейшими ландшафтами – раем на Земле. Крым в античности греки называли Таврика Херсонесская. У полуострова были и другие названия.В 804 году город Дорос (или Дори) – столица Крымской Готии (так называли часть юго-западного Крыма после переселения в эти края готов) – был захвачен хазарами, после чего он упоминается как Мангуп, обозначая впоследствии не только сам город, но и страну. В XIV веке в источниках появляется название Дорос в форме Феодоро.В это время весь полуостров Крым часто обозначается на европейских географических картах и в других документах как Газария, то есть Хазария.Мангупское княжество занимало юго-западную часть Крымского полуострова, ее столицей был город Мангуп-кале, построенный на неприступном горном плато почти на 600-метровой высоте. Отвесные скалы, мощные стены и башни крепости надежно защищали город.Иеромонах Матвей, посетивший Крым в 1395 году, восторгался красотой зданий Мангупа, живописными улицами с ухоженными парками и садами, в которых били фонтаны холодной, переливающейся радугой на солнце воды.Происхождение Марии МангупскойИсследователи приводят противоречивые сведения о предках Марии, но в основном сходятся на том, что происходила она по отцовской линии из рода мангупских князей, а по материнской – принадлежала дому Палеологов (откуда происходила последняя династия басилевсов Романии) и болгарско-влашского царского рода Асеней.Так ли это на самом деле? Предлагаем ознакомиться вкратце с родословной Марии Мангупской и, чтобы была понятна ее генеалогия, начнем с личности правителя Феодоро Алексея, правившего в княжестве в начале XV века.Биография Алексея (Алексей I), как и его семьи, запутанная. Историки выдвигают разные предположения о нем, его детях и внуках. После представленной А. Ф. Брауном гипотезы многие сходятся на том мнении, что Алексей I принадлежал к знатному ромейскому роду Гаврасов, подчинивших своей власти крымскую Готию (Феодоро) в 1204 году – после захвата Константинополя крестоносцами. Потомки этих Гаврасов известны в Московском княжестве как Ховрины и Головины – ведущие родословную от Мангупского князя Стефана Васильевича, переехавшего в Москву то ли в конце XIV, то ли в начале XV столетия.По одной из версий, первым сыном упомянутого Алексея I был рано умерший Алексей II, после него – Иоанн, который после смерти отца стал князем Феодоро. Жена Иоанна Мария по отцовской линии принадлежала к фамилии Асеней – правителей Болгарии (кстати, Асени были болгаро-влашского происхождения), а по материнской линии – к семейству Цымблаконов (к которой, предположительно, относился "пресвитер молдавской церкви" Григорий Цамблак).Другой сын Алексея и правитель Феодоро известен в источниках под именем Олубей (правил с 1446 по 1459 год). По одной из версий, Олубей – черкесское имя Иоанна.Считается, что у Олубея были дети – сын Александр и дочь Мария – та самая Мария Мангупская – будущая супруга Стефана III Великого.В источниках упоминается также и Исаак как правитель Феодоро с 1465 по 1475 год (приводятся и иные даты начала его правления) после Кейхи-бея (возможно, это мусульманское имя Исаака, то есть оба они одно и тоже лицо). Об Исааке существуют разные мнения по причине запутанных сведений о нем в старинных документах. Основные гипотезы о происхождении этого Исаака: 1) он приходился братом князю Олубею; 2) был сыном Олубея, т. е. братом Александра и Марии (хотя неизвестно, родным или двоюродным); 3) был отцом Александра и Марии. Из-за неясности генеалогии Исаака возникают и вопросы относительно происхождения Марии Мангупской.Библейские имена родственников Марии МангупскойВ Поминальной книге молдавского монастыря в Бистрице сообщается о приехавших из Мангупа родственниках Марии: Мануил и его господжа Анна, Авраам, Анна, Исаак, Иаков, Мелхиседек и Давид. Мужские библейские имена родственников Марии указывают на возможное еврейское ее происхождение. Эту версию косвенно подтверждают многочисленные еврейские надписи на сохранившихся надгробиях, в том числе XVвека, которые в огромном количестве и сегодня можно увидеть в роще рядом с руинами, построенной еще в VI веке римлянами (византийцами) Большой базилики в Мангупе, что свидетельствует об этнической принадлежности жителей города (или о его, очевидно, влиятельной части).Мария – черкешенкаВ Солдавско-немецкой летописи (автором и редактором которой был сам молдавский воевода Стефан III) Мария названа черкешенкой. В этой связи хотелось бы отметить, что правивший в Феодоро князь Кейхи-бей упоминается в генуэзских документах того времени как брат черкесского владетеля Лусты (Алушты) Бердибека. Кроме того, Алексей (отец Олубея) также назван в одном из источников черкесом. Мангуп турки называли Черкесская крепость. Как отмечалось ранее, имя Олубя черкесское, что согласуется со сведениями Молдавско-немецкой летописи, где Мария названа черкешенкой. Однако это не обязательно означает, что Мария по линии отца была этнической черкешенкой.Хотелось бы обратить внимание, что нет никаких противоречий в возможной принадлежности Марии Мангупской к роду Гаврасов и к черкесской фамилии, так же как и в ее родственных связях с представителями династий Палеологов, Комниных, Асеней.Как подчеркивает один из исследователей, генеалогия князей Мангупа настолько фрагментарна, что все сделанные на основе имеющегося материала заключения свидетельствуют скорее о смелости исследователей, нежели о наличии в их распоряжении фактов.Подчинение Крыма Османской империиНа третий год совместной жизни Марии и Стефана в Сучаву пришло печальное известие из Крыма – после нескольких месяцев осады турками пал неприступный Мангуп благодаря хитрости или сговору. Брат Марии Александр, последний правитель и защитник Феодоро, был пленен, отправлен в Константинополь и казнен.27-летняя Мария, княжна Мангупская, скончалась в 1477 году. Она была погребена в монастыре Путна.На осколках Великой империиПо мнению историка А. А. Васильева, браком с Марией, чья семья была связана родственными узами с Палеологами и Комниными, молдавский воевода Стефан III, очевидно, вынашивал идею претендовать на византийский престол, если турки будут разбиты и изгнаны из Европы. Но, даже если и были такие расчеты, они, как известно, не осуществились.Любопытны и другие в то время разворачивавшиеся события, среди которых бракосочетание между Великим князем Московским и Софьей Палеолог – племянницей последнего басилевса Романии Константина XI.24 июня 1472 года (когда из Феодоро в Молдавию ехала Мария Мангупская) из Рима вместе с Софьей Палеолог (в Густынской летописи сестра Софьи названа женой Стефана III) в Москву выехал свадебный кортеж, в котором был, в том числе Константин Гаврас – еще один Мангупский князь из боковой ветви рода Комнинов, известный в Москве под именем Кассиан.Кроме того, велись переговоры о браке между старшим сыном Ивана III с дочерью Исаака, князя Мангупского.Такая синхронность выдачи замуж представительниц рода Палеологов за правителей Молдавии и Московии, и участие в этих делах Мангупских князей, вероятно, не случайна и, очевидно, взаимосвязана.

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Мангуп - родина Марии, супруги молдавского господаря Стефана Великого Мангуп - родина Марии, супруги молдавского господаря Стефана Великого 2021-09-25T10:35+0300 true PT1M14S

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