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Жениться нетрудно, трудно быть женатым
Жениться нетрудно, трудно быть женатым
Этот герой подкаста "Знай наших!" – не совсем человек, а его двойник в бронзе – памятник, пожалуй, самому известному молдавскому правителю – Штефану Великому... 25.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-25T20:00+0300
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Замуж за памятник
Замуж за памятник
Монумент Штефану чел Маре – один из главных символов молдавской столицы – установлен в центре Кишинева, у площади Великого Национального Собрания. Он 47 лет правил Молдовой, а сейчас стоит в короне, держа в левой руке крест, а в правой – меч.Интересно, что крест правитель держит в левой руке, хотя в народе говорят: "Правой рукой благословляют, а левой проклинают". В то же время крест в руке святого как символ мученичества может находиться и в левой.В 1923 году был объявлен благотворительный сбор средств на возведение монумента. Когда скульптору Александру Плэмэдялэ предложили создать проект памятника, в центре Кишинева не стояло ни одной скульптуры, и мастер с энтузиазмом взялся за работу. Прототипом стала миниатюра 1475 года, которую Плэмэдялэ обнаружил в Хуморском монастыре Румынии, где неизвестный художник изобразил Штефана чел Маре с натуры.После вооруженного восстания в Венгрии в 1956 году по республикам СССР прокатывается волна борьбы с национализмом. Бронзового Штефана называют главным националистом Кишинева и решают вывезти в Вадул-луй-Воды. Вдова скульптора Александра Плэмэдялэ Ольга обратилась с письмом к Хрущеву, и Никита Сергеевич распорядился оставить памятник в покое.В 1989 году молдавская поэтесса Любовь Йорга, известная как Леонида Лари, вдруг осознает себя румынкой, разводится с русским супругом и выходит замуж за средневекового молдавского господаря Штефана чел Маре, которого также считала великим румыном.Кишиневцы шутили, что до Штефана чел Маре Лари изменяла мужу с памятником Александру Пушкину.
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Валентина Топоривская
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подкасты, знай наших!, в молдове, молдова, штефан чел маре

Жениться нетрудно, трудно быть женатым

20:00 25.09.2021 (обновлено: 20:23 25.09.2021)
306
Радио
Замуж за памятник
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Этот герой подкаста "Знай наших!" – не совсем человек, а его двойник в бронзе – памятник, пожалуй, самому известному молдавскому правителю – Штефану Великому. Приключения памятника порой эпатажнее реальных человеческих судеб.
Монумент Штефану чел Маре – один из главных символов молдавской столицы – установлен в центре Кишинева, у площади Великого Национального Собрания. Он 47 лет правил Молдовой, а сейчас стоит в короне, держа в левой руке крест, а в правой – меч.
Интересно, что крест правитель держит в левой руке, хотя в народе говорят: "Правой рукой благословляют, а левой проклинают". В то же время крест в руке святого как символ мученичества может находиться и в левой.
В 1923 году был объявлен благотворительный сбор средств на возведение монумента. Когда скульптору Александру Плэмэдялэ предложили создать проект памятника, в центре Кишинева не стояло ни одной скульптуры, и мастер с энтузиазмом взялся за работу.
© Photo : Мой город Кишинёв Монтаж памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, межвоенный период.
Монтаж памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, межвоенный период. - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Монтаж памятника Штефану чел Маре в Кишиневе, межвоенный период.
© Photo : Мой город Кишинёв
Прототипом стала миниатюра 1475 года, которую Плэмэдялэ обнаружил в Хуморском монастыре Румынии, где неизвестный художник изобразил Штефана чел Маре с натуры.
После вооруженного восстания в Венгрии в 1956 году по республикам СССР прокатывается волна борьбы с национализмом. Бронзового Штефана называют главным националистом Кишинева и решают вывезти в Вадул-луй-Воды.
Вдова скульптора Александра Плэмэдялэ Ольга обратилась с письмом к Хрущеву, и Никита Сергеевич распорядился оставить памятник в покое.
© Sputnik / Anatolii KiriakПамятник Штефан чел Маре
Памятник Штефан чел Маре - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
Памятник Штефан чел Маре
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В 1989 году молдавская поэтесса Любовь Йорга, известная как Леонида Лари, вдруг осознает себя румынкой, разводится с русским супругом и выходит замуж за средневекового молдавского господаря Штефана чел Маре, которого также считала великим румыном.
Кишиневцы шутили, что до Штефана чел Маре Лари изменяла мужу с памятником Александру Пушкину.
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