https://ru.sputnik.md/20210925/uvolnenie-uchiteley-test-45038351.html
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
2021-09-25T12:02+0300
2021-09-25T12:02+0300
2021-09-25T12:02+0300
коронавирус
учителя
профсоюзы
вакцинация
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правительство изучит заявление профсоюзов об увольнении учителей, которые не вакцинировались и не имеют средств для проведения ПЦР-тестов, что является обязательным требованием.Об этом сообщила прессе пресс-секретарь премьер-министра Молдовы Анастасия Табурчану.Ранее Федерация профсоюзов образования и науки сообщила, что из образовательных учреждений уволились 18 преподавателей. Причиной увольнения они назвали невозможность по разным причинам пройти бесплатную вакцинацию и отсутствие средств для проведения ПЦР-тестов каждые 14 дней.Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html
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учителя, профсоюзы, вакцинация, в молдове, молдова
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
Профсоюзы заявили, что невакцинированные преподаватели школ вынуждены увольняться из-за отсутствия средств на ПЦР-тесты.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правительство изучит заявление профсоюзов об увольнении учителей, которые не вакцинировались и не имеют средств для проведения ПЦР-тестов, что является обязательным требованием.
Об этом сообщила прессе пресс-секретарь премьер-министра Молдовы Анастасия Табурчану.
Ранее Федерация профсоюзов образования и науки сообщила, что из образовательных учреждений уволились 18 преподавателей. Причиной увольнения они назвали невозможность по разным причинам пройти бесплатную вакцинацию и отсутствие средств для проведения ПЦР-тестов каждые 14 дней.
Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.