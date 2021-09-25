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Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов
2021-09-25T12:02+0300
2021-09-25T12:02+0300
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профсоюзы
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в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правительство изучит заявление профсоюзов об увольнении учителей, которые не вакцинировались и не имеют средств для проведения ПЦР-тестов, что является обязательным требованием.Об этом сообщила прессе пресс-секретарь премьер-министра Молдовы Анастасия Табурчану.Ранее Федерация профсоюзов образования и науки сообщила, что из образовательных учреждений уволились 18 преподавателей. Причиной увольнения они назвали невозможность по разным причинам пройти бесплатную вакцинацию и отсутствие средств для проведения ПЦР-тестов каждые 14 дней.Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210923/profsoyuz-18-uchiteley-uvolilis-iz-za-obyazatelnogo-testirovaniya-na-covid-19-45000174.html
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учителя, профсоюзы, вакцинация, в молдове, молдова

Правительство проверит информацию об увольнении учителей из-за ПЦР-тестов

12:02 25.09.2021
142
© Sputnik / Mihai CarausШкола
Школа - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Профсоюзы заявили, что невакцинированные преподаватели школ вынуждены увольняться из-за отсутствия средств на ПЦР-тесты.
КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Правительство изучит заявление профсоюзов об увольнении учителей, которые не вакцинировались и не имеют средств для проведения ПЦР-тестов, что является обязательным требованием.
Об этом сообщила прессе пресс-секретарь премьер-министра Молдовы Анастасия Табурчану.
Ранее Федерация профсоюзов образования и науки сообщила, что из образовательных учреждений уволились 18 преподавателей. Причиной увольнения они назвали невозможность по разным причинам пройти бесплатную вакцинацию и отсутствие средств для проведения ПЦР-тестов каждые 14 дней.
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 23.09.2021
Коронавирус
Профсоюз: 18 учителей уволились из-за обязательного тестирования на COVID-19
23 сентября, 21:20
330
Напомним, ранее Чрезвычайная национальная комиссия общественного здравоохранения постановила, что непривитые сотрудники системы образования обязаны каждые две недели проходить за свой счет экспресс-диагностический тест или ПЦР-тест на COVID-19.
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